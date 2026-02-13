Результаты дня россиян на Олимпийских играх 2026 в Милане — итоги 12 февраля

В четверг, 12 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Милане (Италия) выступили двое российских спортсменов.
В лыжных гонках в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем россиянка Дарья Непряева финишировала на 21-м месте и уступила 1.55,8 чемпионке — шведке Фриде Карлссон.
В горнолыжном супергиганте россиянка Юлия Плешкова показала 19-й результат и уступила 2,91 чемпионке — итальянке Федерике Бриньоне. Участницам пришлось преодолеть сложные погодные условия на трассе с плотным туманом, почти половина не смогла финишировать.
Россияне остаются без медалей на Олимпийских играх-2026. Всего на Игры были допущены 13 спортсменов из России в нейтральном статусе.