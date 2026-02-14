Крылова, Посашков, Карлссон: за кем следить на Олимпиаде 14 февраля

В биатлоне в борьбе за медали сойдутся женщины в спринтерской гонке. Здесь все тоже неоднозначно. Спору нет, что во впечатляющей форме сейчас находятся Жюли Симон и Лу Жанмонно. Они не просто более чем уверенно выглядели в смешанной эстафете, но и заняли две первые позиции в индивидуальной гонке. С точки зрения скорости помешать француженкам вряд ли кто сможет, хотя есть Лиза Виттоцци, которая способна перекрыть отставание на лыжне быстрой и чистой стрельбой. Сбрасывать со счетов не стоит и Франциску Пройсс, которая до последнего огневого рубежа предыдущей гонки была близка к олимпийской награде. Очень хорошо по ходу сезона именно в спринтерских гонках смотрится и финская биатлонистка Суви Минккинен, поэтому некоторыми шансами на медаль она тоже обладает. А вот смогут ли навязать конкуренцию спортсменки из Швеции — очень большой вопрос.