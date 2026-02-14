Крылова, Посашков, Карлссон: за кем следить на Олимпиаде 14 февраля

В субботу по окончании восьмого медального соревновательного дня главный старт четырехлетия преодолеет свой экватор. Казалось бы, открытие состоялось совсем недавно, а половина Олимпиады уже практически прошла. В медальном зачете первую строчку занимает сборная Норвегии, однако у хозяев Игр еще есть шансы добрать несколько золотых наград. 14 февраля на старт снова выйдут представители шорт-трека. Однако шансов пробиться в следующий раунд у Алены Крыловой и Ивана Посашкова совсем немного.
Главные события дня
Соревновательный день уже по традиции начнется с керлинга, где все еще идут предварительные раунды. Представители этого спорта пока не приблизились к розыгрышу медалей — обладателей наград здесь мы узнаем лишь 20 февраля. Впрочем, не стоит умалять важность сессий в рамках группового этапа, ведь здесь можно очень много проиграть.
Следом на старт первого заезда выйдут горнолыжники: здесь мужчины начинают борьбу за медали в гигантском слаломе. В этом виде спорта единственным представителем России является Семен Ефимов. Правда, его мы увидим только в слаломе: это единственная дисциплина, куда отобрался наш спортсмен. А вот в гигантском слаломе фаворитом считается швейцарец Марко Одерматт, завоевавший на этих играх уже бронзовую медаль в супергиганте.
В лыжных гонках в субботу начнутся командные дисциплины. Откроет программу женская эстафета, где с большей долей вероятности победу одержит сборная Швеции, в составе которой будут суперзвезды Фрида Карлссон и Эбба Андерссон: первая проводит невероятную для себя Олимпиаду, забрав все золото дистанционных гонок, а вторая пока проигрывает лишь своей подруге по команде. Серебро, скорее всего, останется за норвежками, а вот за бронзу поборются сразу несколько стран. Савелия Коростелева и Дарью Непряеву мы теперь не увидим вплоть до 21 и 22 февраля, когда участникам Игр предстоит преодолеть марафонскую дистанцию. В командных дисциплинах сборная России не представлена.
В биатлоне в борьбе за медали сойдутся женщины в спринтерской гонке. Здесь все тоже неоднозначно. Спору нет, что во впечатляющей форме сейчас находятся Жюли Симон и Лу Жанмонно. Они не просто более чем уверенно выглядели в смешанной эстафете, но и заняли две первые позиции в индивидуальной гонке. С точки зрения скорости помешать француженкам вряд ли кто сможет, хотя есть Лиза Виттоцци, которая способна перекрыть отставание на лыжне быстрой и чистой стрельбой. Сбрасывать со счетов не стоит и Франциску Пройсс, которая до последнего огневого рубежа предыдущей гонки была близка к олимпийской награде. Очень хорошо по ходу сезона именно в спринтерских гонках смотрится и финская биатлонистка Суви Минккинен, поэтому некоторыми шансами на медаль она тоже обладает. А вот смогут ли навязать конкуренцию спортсменки из Швеции — очень большой вопрос.
Что-то интересное намечается и в прыжках на лыжах с трамплина. Словенец Домен Превц, который показывал впечатляющие результаты по ходу сезона сначала остался вне подиума на нормальном трамплине, а теперь не на первых ролях на тренировках на большом трамплине. Лучшим там стал австриец Ян Херль. Конечно, Домен выиграл со своей сборной командный микст, но, если на этой Олимпиаде он остается без личной медали, это будет огромная несправедливость.
Также в этот соревновательный день свои комплекты наград разыграют фристайлистки, которые встретятся в парном могуле, конькобежцы на дистанции 500 м (все ждут второго золота от американца Джордана Штольца) и скелетонистки, которым предстоит провести два заключительных заезда. Мужчины в хоккее, как и керлингисты, продолжают встречи в рамках группового этапа, а женские команды выступают в плей-офф.
Где ждать представителей России
Что касается наших нейтралов, то здесь свой второй шанс успешно выступить на Олимпиаде получат шорт-трекисты. Ранее ни Алене Крыловой, ни Ивану Посашкову не удалось пройти квалификацию на дистанциях 500 и 1000 м. Теперь их ждут забеги на 1000 и 1500 метров. Причем у Ивана на этот раз нет необходимости стартовать в предварительном раунде: мужчины на дистанции в 1500 м начнут свою борьбу за главные награды с четвертьфиналов. Крылову мы снова увидим в квалификации. У мужчин в розыгрыше наград участвует экс-россиянин Даниил Ейбог, который еще на Олимпиаде в Пекине выступал в составе нашей сборной.
Расписание соревнований Олимпиады-2026 14 февраля (время начало московское)
11.05 Керлинг. Мужчины. Групповой этап. Сессия 4
18.30 Фристайл. Женщины. Парный могул. Финал*
14.00 Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4×7,5 км*
14.10 Хоккей. Мужчины. Группа В. Швеция — Словакия
14.10 Хоккей. Мужчины. Группа С. Германия — Латвия
15.30 Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом*
16.05 Керлинг. Мужчины. Групповой этап. Сессия 5
16.45 Биатлон. Женщины. Спринт*
18.40 Хоккей. Мужчины. Группа В. Финляндия — Италия
18.40 Хоккей. Женщины. Четвертьфинал. Канада — Германия
19.00 Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м*
20.00 Скелетон. Женщины. 3-й заезд
21.05 Керлинг. Женщины. Групповой этап. Сессия 5
21.35 Скелетон. Женщины. 4-й заезд*
21.57 Прыжки с трамплина. Мужчины. Большой трамплин. Финальный раунд*
22.15 Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Четвертьфинал (Наши: Иван Посашков)
23.01 Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Квалификация (Наши: Алена Крылова)
23.10 Хоккей. Мужчины. Группа С. США — Дания
23.10 Хоккей. Женщины. Плей-офф. Финляндия — Швейцария
23.49 Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Полуфинал
0.35 Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Финал В
0.42 Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Финал А*
* Медальные розыгрыши.