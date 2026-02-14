Олимпиада-2026 в Милане: результаты соревнований, медали и итоги 7-го дня

13 февраля на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли семь комплектов наград в таких видах спорта, как:
— сноуборд (женщины, сноуборд-кросс).
— сноуборд (мужчиных, хафпайп).
— лыжные гонки (мужчины, индивидуальная гонка 10 км, свободный стиль).
— биатлон (мужчины, спринт 10 км).
— конькобежный спорт (мужчины, 10 000 м).
— скелетон (мужчины).
— фигурное катание (мужчины, произвольная программа).
Первое место в медальном зачете занимает Норвегия — 8 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых наград. На второй строчке Италия, на третьей — США.
Зимние Олимпийские игры 2026: все финалы и медальные виды 13 февраля (пятница).
Сноуборд.
Женщины. Сноуборд-кросс. Финал.
1. Жози Бафф (Австралия).
2. Ева Самкова (Чехия).
3. Микела Мойоли (Италия).
4. Наоми Видмер (Швейцария).
Мужчины. Хафпайп. Финал.
1. Юто Тоцука (Япония) — 95.00.
2. Скотт Джеймс (Австралия) — 93.50.
3. Рюсеи Ямада (Япония) — 92.00.
4. Рука Хирано (Япония) — 91.00.
5. Валентино Гусели (Австралия) — 88.00.
6. Ли Чаюн (Корея) — 87.50.
7. Аюму Хирано (Япония) — 86.50.
8. Джек Пэйтс (США) — 77.50.
9. Ван Зиян (Китай) — 76.00.
10. Алессандро Барбьери (США) — 75.00.
Лыжные гонки.
Мужчины. Индивидуальная гонка 10 км, свободный стиль (наши: Савелий Коростелев).
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 20.36,2.
2. Матис Делож (Франция) — +4,9.
3. Эйнар Хедегарт (Норвегия) — +14,0.
4. Харальд Амундсен (Норвегия) — +24,0.
5. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — +27,3.
6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — +30,1.
7. Мартино Каролло (Италия) — +39,6.
8. Юго Лапалю (Франция) — +51,1.
9. Томас Стефен (Канада) — +54,1.
10. Виктор Ловера (Франция) — +54,1.
15. Савелий Коростелев (Россия) — +1:06,1.
Биатлон.
Мужчины. Спринт 10 км.
1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 22.53,10 (0 промахов).
2. Ветле Кристиансен (Норвегия) — +13,7 (0).
3. Штурла Легрейд (Норвегия) — +15,9 (0).
4. Эмильян Жаклен (Франция) — +16,1 (0).
5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +25,0 (0).
6. Йоханнес Дале (Норвегия) — +43,0 (2).
7. Мартин Понсилуома (Швеция) — +46,7 (2).
8. Йохан Олав Ботн (Норвегия) — +58,2 (1).
9. Эрик Перро (Франция) — +1.02,1 (2).
10. Филипп Хорн (Германия) — +1.09,2 (1).
Конькобежный спорт.
Мужчины. 10 000 м.
1. Методей Йилек (Чехия) — 12.33,43.
2. Владимир Семирунний (Польша) — 12.39,08.
3. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — 12.40,48.
4. Тимоти Лубино (Франция) — 12.44,20.
5. Стейн ван де Бюнт (Нидерланды) — 12.45,75.
6. Давиде Гьотто (Италия) — 12.46,72.
7. Сандер Эйтрем (Норвегия) — 12.47,11.
8. Риккардо Лорелло (Италия) — 12.56,22.
9. Тед Ян Блумен (Канада) — 13.00,01.
10. Барт Свингс (Бельгия) — 13.05,60.
11. Сигурд Хенриксен (Норвегия) — 13.27,29.
Скелетон.
Мужчины.
1. Мэтт Уэстон (Великобритания) — 3.43,33 (56,21 + 55,88 + 55,63 + 55,61).
2. Аксель Юнгк (Германия) — 3.44,21 (56,27 + 56,12 + 55,72 + 56,10).
3. Кристофер Гротгер (Германия) — 3.44,40 (56,39 + 56,16 + 55,92 + 55,93).
4. Чен Венхао (Китай) — 3.44,59 (56,43 + 56,25 + 55,96 + 55,95).
5. Амедео Баньис (Италия) — 3.44,74 (56,37 + 56,38 + 55,92 + 56,07).
6. Феликс Кайзингер (Германия) — 3.45,14 (56,44 + 56,53 + 55,93 + 56,24).
7. Инь Чжэн (Китай) — 3.45,55 (56,56 + 56,66 + 56,08 + 56,25).
8. Линь Циньвэй (Китай) — 3.45,61 (56,89 + 56,33 + 56,21 + 56,18).
9. Маркус Уайатт (Великобритания) — 3.45,77 (56,52 + 56,69 + 56,32 + 56,24).
10. Юнг Сын Ги (Корея) — 3.45,90 (56,57 + 56,65 + 56,19 + 56,49).
Фигурное катание.
Мужчины. Произвольная программа (наши: Петр Гуменник).
1. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 198.64.
2. Стефен Гоголев (Канада) — 186.37.
3. Сун Сато (Япония) — 186.20.
4. Петр Гуменник (Россия) — 184.49.
5. Ча Чун Хван (Корея) — 181.20.
6. Юма Кагияма (Япония) — 176.99.
7. Ника Эгадзе (Грузия) — 175.16.
8. Даниэль Грассль (Италия) — 170.25.
9. Эндрю Торгашев (США) — 170.12.
10. Као Миура (Япония) — 170.11.
11. Кевин Аймоз (Франция) — 167.30.
12. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 166.72.
13. Лукаш Бричги (Швейцария) — 165.77.
14. Маттео Риццо (Италия) — 158.88.
15. Илья Малинин (США) — 156.33.
16. Александр Селевко (Эстония) — 154.80.
17. Владимир Самойлов (Польша) — 144.68.
18. Денис Васильев (Латвия) — 144.02.
19. Донован Каррильо (Мексика) — 143.50.
20. Цзинь Боян (Китай) — 142.53.
21. Ю Сан Ли (Тайвань) — 141.92.
22. Максим Наумов (США) — 137.71.
23. Кирилл Марсак (Украина) — 137.28.
24. Адам Гагара (Словакия) — 122.08.
Итог.
1. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 291.58.
2. Юма Кагияма (Япония) — 280.06.
3. Сун Сато (Япония) — 274.90.
4. Ча Чун Хван (Корея) — 273.92.
5. Стефен Гоголев (Канада) — 273.78.
6. Петр Гуменник (Россия) — 271.21.
7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 269.27.
8. Илья Малинин (США) — 264.49.
9. Даниэль Грассль (Италия) — 263.71.
10. Ника Эгадзе (Грузия) — 260.27.
11. Кевин Аймоз (Франция) — 259.94.
12. Эндрю Торгашев (США) — 259.06.
13. Као Миура (Япония) — 246.88.
14. Лукаш Бричги (Швейцария) — 246.64.
15. Маттео Риццо (Италия) — 243.18.
16. Александр Селевко (Эстония) — 236.82.
17. Цзинь Боян (Китай) — 229.08.
18. Денис Васильев (Латвия) — 226.46.
19. Кирилл Марсак (Украина) — 224.17.
20. Максим Наумов (США) — 223.36.
21. Владимир Самойлов (Польша) — 222.25.
22. Донован Каррильо (Мексика) — 219.06.
23. Ю Сан Ли (Тайвань) — 214.33.
24. Адам Гагара (Словакия) — 202.38.
