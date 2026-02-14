Ричмонд
Олимпиада-2026 в Милане: результаты соревнований, медали и итоги 7-го дня

13 февраля на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли семь комплектов наград.

Источник: Спорт-Экспресс

13 февраля на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли семь комплектов наград в таких видах спорта, как:

— сноуборд (женщины, сноуборд-кросс).

— сноуборд (мужчиных, хафпайп).

— лыжные гонки (мужчины, индивидуальная гонка 10 км, свободный стиль).

— биатлон (мужчины, спринт 10 км).

— конькобежный спорт (мужчины, 10 000 м).

— скелетон (мужчины).

— фигурное катание (мужчины, произвольная программа).

Первое место в медальном зачете занимает Норвегия — 8 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых наград. На второй строчке Италия, на третьей — США.

Зимние Олимпийские игры 2026: все финалы и медальные виды 13 февраля (пятница).

Сноуборд.

Женщины. Сноуборд-кросс. Финал.

1. Жози Бафф (Австралия).

2. Ева Самкова (Чехия).

3. Микела Мойоли (Италия).

4. Наоми Видмер (Швейцария).

Мужчины. Хафпайп. Финал.

1. Юто Тоцука (Япония) — 95.00.

2. Скотт Джеймс (Австралия) — 93.50.

3. Рюсеи Ямада (Япония) — 92.00.

4. Рука Хирано (Япония) — 91.00.

5. Валентино Гусели (Австралия) — 88.00.

6. Ли Чаюн (Корея) — 87.50.

7. Аюму Хирано (Япония) — 86.50.

8. Джек Пэйтс (США) — 77.50.

9. Ван Зиян (Китай) — 76.00.

10. Алессандро Барбьери (США) — 75.00.

Лыжные гонки.

Мужчины. Индивидуальная гонка 10 км, свободный стиль (наши: Савелий Коростелев).

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 20.36,2.

2. Матис Делож (Франция) — +4,9.

3. Эйнар Хедегарт (Норвегия) — +14,0.

4. Харальд Амундсен (Норвегия) — +24,0.

5. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — +27,3.

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — +30,1.

7. Мартино Каролло (Италия) — +39,6.

8. Юго Лапалю (Франция) — +51,1.

9. Томас Стефен (Канада) — +54,1.

10. Виктор Ловера (Франция) — +54,1.

15. Савелий Коростелев (Россия) — +1:06,1.

Биатлон.

Мужчины. Спринт 10 км.

1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 22.53,10 (0 промахов).

2. Ветле Кристиансен (Норвегия) — +13,7 (0).

3. Штурла Легрейд (Норвегия) — +15,9 (0).

4. Эмильян Жаклен (Франция) — +16,1 (0).

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +25,0 (0).

6. Йоханнес Дале (Норвегия) — +43,0 (2).

7. Мартин Понсилуома (Швеция) — +46,7 (2).

8. Йохан Олав Ботн (Норвегия) — +58,2 (1).

9. Эрик Перро (Франция) — +1.02,1 (2).

10. Филипп Хорн (Германия) — +1.09,2 (1).

Конькобежный спорт.

Мужчины. 10 000 м.

1. Методей Йилек (Чехия) — 12.33,43.

2. Владимир Семирунний (Польша) — 12.39,08.

3. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — 12.40,48.

4. Тимоти Лубино (Франция) — 12.44,20.

5. Стейн ван де Бюнт (Нидерланды) — 12.45,75.

6. Давиде Гьотто (Италия) — 12.46,72.

7. Сандер Эйтрем (Норвегия) — 12.47,11.

8. Риккардо Лорелло (Италия) — 12.56,22.

9. Тед Ян Блумен (Канада) — 13.00,01.

10. Барт Свингс (Бельгия) — 13.05,60.

11. Сигурд Хенриксен (Норвегия) — 13.27,29.

Скелетон.

Мужчины.

1. Мэтт Уэстон (Великобритания) — 3.43,33 (56,21 + 55,88 + 55,63 + 55,61).

2. Аксель Юнгк (Германия) — 3.44,21 (56,27 + 56,12 + 55,72 + 56,10).

3. Кристофер Гротгер (Германия) — 3.44,40 (56,39 + 56,16 + 55,92 + 55,93).

4. Чен Венхао (Китай) — 3.44,59 (56,43 + 56,25 + 55,96 + 55,95).

5. Амедео Баньис (Италия) — 3.44,74 (56,37 + 56,38 + 55,92 + 56,07).

6. Феликс Кайзингер (Германия) — 3.45,14 (56,44 + 56,53 + 55,93 + 56,24).

7. Инь Чжэн (Китай) — 3.45,55 (56,56 + 56,66 + 56,08 + 56,25).

8. Линь Циньвэй (Китай) — 3.45,61 (56,89 + 56,33 + 56,21 + 56,18).

9. Маркус Уайатт (Великобритания) — 3.45,77 (56,52 + 56,69 + 56,32 + 56,24).

10. Юнг Сын Ги (Корея) — 3.45,90 (56,57 + 56,65 + 56,19 + 56,49).

Фигурное катание.

Мужчины. Произвольная программа (наши: Петр Гуменник).

1. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 198.64.

2. Стефен Гоголев (Канада) — 186.37.

3. Сун Сато (Япония) — 186.20.

4. Петр Гуменник (Россия) — 184.49.

5. Ча Чун Хван (Корея) — 181.20.

6. Юма Кагияма (Япония) — 176.99.

7. Ника Эгадзе (Грузия) — 175.16.

8. Даниэль Грассль (Италия) — 170.25.

9. Эндрю Торгашев (США) — 170.12.

10. Као Миура (Япония) — 170.11.

11. Кевин Аймоз (Франция) — 167.30.

12. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 166.72.

13. Лукаш Бричги (Швейцария) — 165.77.

14. Маттео Риццо (Италия) — 158.88.

15. Илья Малинин (США) — 156.33.

16. Александр Селевко (Эстония) — 154.80.

17. Владимир Самойлов (Польша) — 144.68.

18. Денис Васильев (Латвия) — 144.02.

19. Донован Каррильо (Мексика) — 143.50.

20. Цзинь Боян (Китай) — 142.53.

21. Ю Сан Ли (Тайвань) — 141.92.

22. Максим Наумов (США) — 137.71.

23. Кирилл Марсак (Украина) — 137.28.

24. Адам Гагара (Словакия) — 122.08.

Итог.

1. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 291.58.

2. Юма Кагияма (Япония) — 280.06.

3. Сун Сато (Япония) — 274.90.

4. Ча Чун Хван (Корея) — 273.92.

5. Стефен Гоголев (Канада) — 273.78.

6. Петр Гуменник (Россия) — 271.21.

7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 269.27.

8. Илья Малинин (США) — 264.49.

9. Даниэль Грассль (Италия) — 263.71.

10. Ника Эгадзе (Грузия) — 260.27.

11. Кевин Аймоз (Франция) — 259.94.

12. Эндрю Торгашев (США) — 259.06.

13. Као Миура (Япония) — 246.88.

14. Лукаш Бричги (Швейцария) — 246.64.

15. Маттео Риццо (Италия) — 243.18.

16. Александр Селевко (Эстония) — 236.82.

17. Цзинь Боян (Китай) — 229.08.

18. Денис Васильев (Латвия) — 226.46.

19. Кирилл Марсак (Украина) — 224.17.

20. Максим Наумов (США) — 223.36.

21. Владимир Самойлов (Польша) — 222.25.

22. Донован Каррильо (Мексика) — 219.06.

23. Ю Сан Ли (Тайвань) — 214.33.

24. Адам Гагара (Словакия) — 202.38.

Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня Олимпийских игр.

Актуальный медальный зачет Олимпиады-2026, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Италии.

