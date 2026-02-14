Ричмонд
Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачет — таблица на 13 февраля

В пятницу, 13 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Италии разыграли семь комплектов наград.

Источник: Спорт-Экспресс

В пятницу, 13 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Италии разыграли семь комплектов наград в таких видах спорта, как:

— сноуборд (женщины, сноуборд-кросс).

— сноуборд (мужчиных, хафпайп).

— лыжные гонки (мужчины, индивидуальная гонка 10 км, свободный стиль).

— биатлон (мужчины, спринт 10 км).

— конькобежный спорт (мужчины, 10 000 м).

— скелетон (мужчины).

— фигурное катание (мужчины, произвольная программа).

Первое место в медальном зачете занимает Норвегия — 8 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых наград. На второй строчке Италия, на третьей — США.

Медальный зачет Олимпиады-2026.

Золото.

Серебро.

Бронза.

Всего.

1.

Норвегия.

8.

3.

7.

18.

2.

Италия.

6.

3.

9.

18.

3.

США.

4.

7.

3.

14.

4.

Франция.

4.

5.

1.

10.

5.

Германия.

4.

4.

3.

11.

6.

Швеция.

4.

3.

1.

8.

7.

Швейцария.

4.

1.

2.

7.

8.

Австрия.

3.

6.

3.

12.

9.

Япония.

3.

3.

8.

14.

10.

Нидерланды.

3.

3.

1.

7.

11.

Чехия.

2.

2.

0.

4.

12.

Австралия.

2.

1.

0.

3.

13.

Корея.

1.

1.

2.

4.

14.

Словения.

1.

1.

0.

2.

15.

Великобритания.

1.

0.

0.

1.

16.

Казахстан.

1.

0.

0.

1.

17.

Канада.

0.

3.

4.

7.

18.

Китай.

0.

2.

2.

4.

19.

Польша.

0.

2.

0.

2.

20.

Новая Зеландия.

0.

1.

1.

2.

21.

Латвия.

0.

1.

0.

1.

22.

Болгария.

0.

0.

2.

2.

23.

Бельгия.

0.

0.

1.

1.

24.

Финляндия.

0.

0.

1.

1.

Актуальный медальный зачет Олимпиады-2026, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Италии.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.