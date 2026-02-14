Результаты дня россиян на Олимпийских играх 2026 в Милане — итоги 13 февраля

В пятницу, 13 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Милане выступили два российских спортсмена — фигурист Петр Гуменник и лыжник Савелий Коростелев.
Гуменник уверенно провел произвольную программу и получил в ней четвертую оценку — 184,49 балла. Это позволило фигуристу занять итоговое 6-е место — 271,21, такой результат оставил его менее чем в четырех баллах от бронзы. Золото завоевал казахстанец Михаил Шайдоров, а главный фаворит американец с русскими корнями Илья Малинин остался восьмым.
Коростелев финишировал на 15-м месте в индивидуальной гонке на 10 км (свободный стиль) с отставанием 1.06,1 от победителя — норвежца Йоханнеса Клебо. Российский лыжник провел три из четырех стартов на Олимпиаде.
В конькобежном спорте на 10 000 м бывший россиянин Владимир Семирунний взял серебро и уступил только чеху Мефодию Жилеку. Спортсмен с Урала с января 2025 года выступает за Польшу.
Спорное судейство Гуменника, провал Малинина и сенсация из Казахстана, россиянин принес медаль Польше. Главное на Олимпиаде 2026 13 февраля.
Всего на Олимпийские игры-2026 были допущены 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.