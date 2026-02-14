Результаты дня россиян на Олимпийских играх 2026 в Милане — итоги 13 февраля

Гуменник уверенно провел произвольную программу и получил в ней четвертую оценку — 184,49 балла. Это позволило фигуристу занять итоговое 6-е место — 271,21, такой результат оставил его менее чем в четырех баллах от бронзы. Золото завоевал казахстанец Михаил Шайдоров, а главный фаворит американец с русскими корнями Илья Малинин остался восьмым.