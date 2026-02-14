Организаторы Олимпиады-2026: «Новые поставки презервативов будут доставлены во все деревни в период с сегодняшнего дня по понедельник»

«Мы подтверждаем, что запасы презервативов в олимпийских деревнях временно закончились из-за более высокого, чем ожидалось, спроса. В настоящее время осуществляются новые поставки, которые будут доставлены во все деревни в период с сегодняшнего дня по понедельник. Пополнение запасов будет продолжаться до конца Игр для обеспечения полного и постоянного наличия», — говорится в заявлении Фонда «Милан-Кортина».