Олимпиада-2026 в Милане: результаты соревнований, медали и итоги 8-го дня

14 февраля на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли восемь комплектов наград в таких видах спорта, как:
— биатлон (женщины, спринт 7,5 км).
— горнолыжный спорт (мужчины, гигантский слалом).
— конькобежный спорт (мужчины, 500 м).
— лыжные гонки (женщины, эстафета, 4×7,5 км).
— прыжки на лыжах с трамплина (мужчины, большой трамплин К-125).
— скелетон (женщины, одиночки).
— фристайл (женщины, парный могул).
— шорт-трек (мужчины, 1500 м).
Зимние Олимпийские игры 2026: результаты соревнований 14 февраля (суббота).
Биатлон.
Женщины. Спринт 7,5 км.
1. Марен Киркейде (Норвегия) — 20.40,8 (0 промахов).
2. Осеан Мишлон (Франция) — +3,8 (0 промахов).
3. Лу Жанмонно (Франция) — +23,7 (1 промах).
Горнолыжный спорт.
Мужчины. Гигантский слалом. Вторая попытка. Финал.
1. Лукас Пинейро Бротен (Бразилия) — 2.25,00 (1.13,92 + 1.11,08).
2. Марко Одерматт (Швейцария) — +0,58 (1.14,87 + 1.10,71).
3. Лоик Мейяр (Швейцария) — +1,17 (1.15,49 + 1.10,68).
Конькобежный спорт.
Мужчины. 500 м. Финал.
1. Джордан Штольц (США) — 33,77 OR.
2. Йеннинг де Боо (Нидерланды) — 33,88.
3. Лоран Дюбрей (Канада) — 34,26.
Лыжные гонки.
Женщины. Эстафета, 4×7,5 км.
1. Норвегия (Кристин Остгюлен Фоснес, Астрид Слинн, Каролина Симпсон-Ларсен, Хейди Венг) — 1:15.44,8.
2. Швеция (Линн Сван, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Юнна Сундлинг) — 1:16.35,7.
3. Финляндия (Йоанна Матинтало, Кертту Нисканен, Вилма Рююттю, Ясмин Йенсуу) — 1:16.59,5.
Прыжки на лыжах с трамплина.
Мужчины. Большой трамплин К-125 — финальный раунд.
1. Домен Превц (Словения) — 301,8 (147,0 + 154,8).
2. Рен Никайдо (Япония) — 295,0 (154,0 + 141,0).
3. Каспер Томасяк (Польша) — 291,2 (141,8 + 149,4).
Скелетон.
Женщины. Одиночки. Заезд 4.
1. Янина Флок (Австрия) — 3.49,02 (57,22 + 57,26 + 57,26 + 57,28).
2. Сюзанн Крехер (Германия) — 3.49,32 (57,24 + 57,28 + 57,43 + 57,37).
3. Жаклин Пфайфер (Германия) — 3.49,46 (57,43 + 57,18 + 57,56 + 57,29).
Фристайл.
Женщины. Парный могул. Финал.
1. Джакара Энтони (Австралия).
2. Джалин Кауф (США).
3. Элизабет Лэмли (США).
Шорт-трек.
Мужчины. 1500 м.
1. Йенс Ван т' Ваут (Нидерланды) — 2.12,21.
2. Хван Дэ Хон (Корея) — 2.12,31.
3. Робертс Крузбергс (Латвия) — 2.12,39.
Лидером медального зачета остается сборная Норвегии — 10 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых наград. На втором месте находится Италия, на третьем — США.
