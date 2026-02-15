Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпиада-2026 в Милане: результаты соревнований, медали и итоги 8-го дня

14 февраля на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли восемь комплектов наград.

Источник: Спорт-Экспресс

14 февраля на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли восемь комплектов наград в таких видах спорта, как:

— биатлон (женщины, спринт 7,5 км).

— горнолыжный спорт (мужчины, гигантский слалом).

— конькобежный спорт (мужчины, 500 м).

— лыжные гонки (женщины, эстафета, 4×7,5 км).

— прыжки на лыжах с трамплина (мужчины, большой трамплин К-125).

— скелетон (женщины, одиночки).

— фристайл (женщины, парный могул).

— шорт-трек (мужчины, 1500 м).

Зимние Олимпийские игры 2026: результаты соревнований 14 февраля (суббота).

Биатлон.

Женщины. Спринт 7,5 км.

1. Марен Киркейде (Норвегия) — 20.40,8 (0 промахов).

2. Осеан Мишлон (Франция) — +3,8 (0 промахов).

3. Лу Жанмонно (Франция) — +23,7 (1 промах).

Горнолыжный спорт.

Мужчины. Гигантский слалом. Вторая попытка. Финал.

1. Лукас Пинейро Бротен (Бразилия) — 2.25,00 (1.13,92 + 1.11,08).

2. Марко Одерматт (Швейцария) — +0,58 (1.14,87 + 1.10,71).

3. Лоик Мейяр (Швейцария) — +1,17 (1.15,49 + 1.10,68).

Конькобежный спорт.

Мужчины. 500 м. Финал.

1. Джордан Штольц (США) — 33,77 OR.

2. Йеннинг де Боо (Нидерланды) — 33,88.

3. Лоран Дюбрей (Канада) — 34,26.

Лыжные гонки.

Женщины. Эстафета, 4×7,5 км.

1. Норвегия (Кристин Остгюлен Фоснес, Астрид Слинн, Каролина Симпсон-Ларсен, Хейди Венг) — 1:15.44,8.

2. Швеция (Линн Сван, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Юнна Сундлинг) — 1:16.35,7.

3. Финляндия (Йоанна Матинтало, Кертту Нисканен, Вилма Рююттю, Ясмин Йенсуу) — 1:16.59,5.

Прыжки на лыжах с трамплина.

Мужчины. Большой трамплин К-125 — финальный раунд.

1. Домен Превц (Словения) — 301,8 (147,0 + 154,8).

2. Рен Никайдо (Япония) — 295,0 (154,0 + 141,0).

3. Каспер Томасяк (Польша) — 291,2 (141,8 + 149,4).

Скелетон.

Женщины. Одиночки. Заезд 4.

1. Янина Флок (Австрия) — 3.49,02 (57,22 + 57,26 + 57,26 + 57,28).

2. Сюзанн Крехер (Германия) — 3.49,32 (57,24 + 57,28 + 57,43 + 57,37).

3. Жаклин Пфайфер (Германия) — 3.49,46 (57,43 + 57,18 + 57,56 + 57,29).

Фристайл.

Женщины. Парный могул. Финал.

1. Джакара Энтони (Австралия).

2. Джалин Кауф (США).

3. Элизабет Лэмли (США).

Шорт-трек.

Мужчины. 1500 м.

1. Йенс Ван т' Ваут (Нидерланды) — 2.12,21.

2. Хван Дэ Хон (Корея) — 2.12,31.

3. Робертс Крузбергс (Латвия) — 2.12,39.

Лидером медального зачета остается сборная Норвегии — 10 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых наград. На втором месте находится Италия, на третьем — США.

Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня Олимпийских игр.

Актуальный медальный зачет Олимпиады-2026, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Италии.