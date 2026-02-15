Ричмонд
Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачет — таблица на 14 февраля

В субботу, 14 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Италии разыграли восемь комплектов наград.

В субботу, 14 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Италии разыграли восемь комплектов наград в таких видах спорта, как:

— биатлон (женщины, спринт 7,5 км).

— горнолыжный спорт (мужчины, гигантский слалом).

— конькобежный спорт (мужчины, 500 м).

— лыжные гонки (женщины, эстафета, 4×7,5 км).

— прыжки на лыжах с трамплина (мужчины, большой трамплин К-125).

— скелетон (женщины, одиночки).

— фристайл (женщины, парный могул).

— шорт-трек (мужчины, 1500 м).

Лидером медального зачета остается сборная Норвегии — 10 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых наград. На втором месте находится Италия, на третьем — США.

Медальный зачет Олимпиады-2026.

Золото.

Серебро.

Бронза.

Всего.

1.

Норвегия.

10.

3.

7.

20.

2.

Италия.

6.

3.

9.

18.

3.

США.

5.

8.

4.

17.

4.

Австрия.

4.

6.

3.

13.

5.

Франция.

4.

6.

2.

12.

6.

Германия.

4.

5.

4.

13.

7.

Нидерланды.

4.

4.

1.

9.

8.

Швеция.

4.

4.

1.

9.

9.

Швейцария.

4.

2.

3.

9.

10.

Япония.

3.

4.

8.

15.

11.

Австралия.

3.

1.

0.

4.

12.

Чехия.

2.

2.

0.

4.

13.

Словения.

2.

1.

0.

3.

14.

Корея.

1.

2.

2.

5.

15.

Бразилия.

1.

0.

0.

1.

16.

Великобритания.

1.

0.

0.

1.

17.

Казахстан.

1.

0.

0.

1.

18.

Канада.

0.

3.

5.

8.

19.

Китай.

0.

2.

2.

4.

20.

Польша.

0.

2.

1.

3.

21.

Латвия.

0.

1.

1.

2.

22.

Новая Зеландия.

0.

1.

1.

2.

23.

Болгария.

0.

0.

2.

2.

24.

Финляндия.

0.

0.

2.

2.

25.

Бельгия.

0.

0.

1.

1.

Актуальный медальный зачет Олимпиады-2026, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Италии.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.