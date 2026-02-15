Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачет — таблица на 14 февраля

В субботу, 14 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Италии разыграли восемь комплектов наград в таких видах спорта, как:
— биатлон (женщины, спринт 7,5 км).
— горнолыжный спорт (мужчины, гигантский слалом).
— конькобежный спорт (мужчины, 500 м).
— лыжные гонки (женщины, эстафета, 4×7,5 км).
— прыжки на лыжах с трамплина (мужчины, большой трамплин К-125).
— скелетон (женщины, одиночки).
— фристайл (женщины, парный могул).
— шорт-трек (мужчины, 1500 м).
Лидером медального зачета остается сборная Норвегии — 10 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых наград. На втором месте находится Италия, на третьем — США.
Медальный зачет Олимпиады-2026.
Золото.
Серебро.
Бронза.
Всего.
1.
Норвегия.
10.
3.
7.
20.
2.
Италия.
6.
3.
9.
18.
3.
США.
5.
8.
4.
17.
4.
Австрия.
4.
6.
3.
13.
5.
Франция.
4.
6.
2.
12.
6.
Германия.
4.
5.
4.
13.
7.
Нидерланды.
4.
4.
1.
9.
8.
Швеция.
4.
4.
1.
9.
9.
Швейцария.
4.
2.
3.
9.
10.
Япония.
3.
4.
8.
15.
11.
Австралия.
3.
1.
0.
4.
12.
Чехия.
2.
2.
0.
4.
13.
Словения.
2.
1.
0.
3.
14.
Корея.
1.
2.
2.
5.
15.
Бразилия.
1.
0.
0.
1.
16.
Великобритания.
1.
0.
0.
1.
17.
Казахстан.
1.
0.
0.
1.
18.
Канада.
0.
3.
5.
8.
19.
Китай.
0.
2.
2.
4.
20.
Польша.
0.
2.
1.
3.
21.
Латвия.
0.
1.
1.
2.
22.
Новая Зеландия.
0.
1.
1.
2.
23.
Болгария.
0.
0.
2.
2.
24.
Финляндия.
0.
0.
2.
2.
25.
Бельгия.
0.
0.
1.
1.
Актуальный медальный зачет Олимпиады-2026, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Италии.
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.