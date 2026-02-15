Результаты дня россиян на Олимпийских играх 2026 в Милане — итоги 14 февраля

У женщин на дистанции 1000 метров Алена Крылова сумела пройти первый раунд и вышла в четвертьфинал. Россиянка преодолела предварительный этап за счет попадания в число четырех лучших спортсменок с третьими результатами в своих забегах. Решающие старты в этой дисциплине пройдут в понедельник, 16 февраля.