Результаты дня россиян на Олимпийских играх 2026 в Милане — итоги 14 февраля

В субботу, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане в соревнованиях выступили два представителя России — оба в шорт-треке.
В мужских стартах на дистанции 1500 метров Иван Посашков не смог пробиться в полуфинал. Россиянин завершил борьбу на первой стадии отбора. Ранее спортсмен также не прошел квалификацию на 1000 м.
У женщин на дистанции 1000 метров Алена Крылова сумела пройти первый раунд и вышла в четвертьфинал. Россиянка преодолела предварительный этап за счет попадания в число четырех лучших спортсменок с третьими результатами в своих забегах. Решающие старты в этой дисциплине пройдут в понедельник, 16 февраля.
Историческое золото Бразилии, падение лыжной Швеции, 11 голов в ворота Италии. Главное на Олимпиаде 2026 14 февраля.
Всего к зимним Олимпийским играм-2026 в Милане и Кортине (Италия) были допущены 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.