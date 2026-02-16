Олимпиада 2026, 16 февраля — кто из россиян выступает сегодня: Ефимов (горные лыжи) и Крылова (шорт-трек)

Семен Ефимов (горные лыжи) и Алена Крылова (шорт-трек) выступят на Олимпиаде-2026 в понедельник, 16 февраля. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.
Расписание соревнований Олимпийских игр-2026 с участием россиян 16 февраля (понедельник).
12.00. Горные лыжи. Слалом. Семен Ефимов (вторая попытка — 15.30).
13.00. Шорт-трек. 1000 метров. Алена Крылова (полуфиналы — 13.55, финалы — 14.36).
Начало соревнований — по московскому времени.
Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko. «СЭ» проведет текстовую трансляцию соревновательного дня Игр.
Расписание Олимпийских игр 2026 года в актуальном виде, результаты матчей и соревнований, медальный зачет Игр в Милане и Кортине доступны в разделе зимней Олимпиады на нашем сайте.