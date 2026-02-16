Здесь нет русофобии. Почему нынешняя Олимпиада — это хорошо

Про Олимпиаду много сказано на тему отсутствия особой атмосферы — в том числе и спортсменами. Однако с точки зрения качества соревнований и информационных сюжетов Игры-2026 снова доказывают — это главное мировое спортивное событие, помимо чемпионата мира по футболу. И ничего лучше еще не придумали. Поэтому в нем надо участвовать, а шероховатости вроде унылых арен скорее говорят о приоритетах страны-хозяйки, чем о закате олимпийского движения.
Шанс для спортсменов
Я уже не один раз слышал истории, как болельщики из России и других стран вместе смотрели фигурное катание и начинали дружить по ходу долгих короткой и произвольной программы. Нейтральный мерч от «СЭ» вызывает только положительные эмоции — желание сфотографировать и улыбнуться либо интерес и расспросы. Никакого подозрительного отношения к россиянам нет и в помине. В условиях, когда связи России с внешним миром нарушены, их сохранение хотя бы на гуманитарном уровне особенно важно. Народ гуляет по центральным улицам, фоткается со спортсменами (вчера видел на одной из набережных американского фигуриста Джейсона Брауна), знакомится в барах (уже без спортсменов), многие, в том числе наши, приехали в Италию, чтобы увидеть не только забеги и заезды, но и музеи с архитектурой.
И кстати, как верно заметили коллеги, результаты россиян в нынешних условиях весьма достойные. Да, дважды спортсмены в бирюзовых комбинезонах были близки к медали, но не добрались до пьедестала. Но точно нет серьезных провалов. Пишу этот текст сразу после выхода в полуфинал российской шорт-трекистки Алены Крыловой, которая год назад потеряла маму. Разве это выступление Алены — не правильное продолжение жизненного пути и способ почтить ее близкого человека? Разве бы она не гордилась дочерью? Думаю, никто не ответит, что лучше было сидеть дома.
На Петра Гуменника в одной заблокированной в России соцсети за неделю Олимпиады подписалось в два с половиной раза больше людей, чем за всю его карьеру. Он уже оставил наследие, которым интересуются люди. Разве слава — не часть оценки карьеры спортсмена?
Разве можно называть русофобским то, что приносит россиянам положительные эмоции и славу? Хорошо бы было прекратить попытки делать Олимпиаду чем-то нас не касающимся, чуждым и подрывающим нравственные устои. Для большинства спортсменов это главное событие в жизни, праздник, который иногда нужен всем нам.
Герои и мемы
Кроме того, с чисто спортивной точки зрения конкретно у Олимпиады-2026 есть все атрибуты выдающегося события.
Имеются герои:
Доминирующий Йоханнес Клебо, который стал самым титулованным спортсменом зимних Олимпиад в истории (хотя у него были улучшенные условия в виде большего числа гонок и отсутствия некоторых конкурентов).
Франьо фон Алльмен — взял три золота в горных лыжах.
Конькобежка Франческа Лоллобриджида, неожиданно нашедшая вторую молодость в 35 лет и запомнившаяся забегом к ребенку после первого золота.
Есть драмы:
Когда страшно разбилась американская горнолыжница Линдси Вонн, это воскресило в памяти древнегреческие мифы об атлетах тех Олимпиад, когда не было комфортных условий, лаунджей и обезболивающих таблеток.
Шедший к Олимпиаде с уже повешенной на шее медалью фигурист Илья Малинин пережил главный крах в жизни, показав хрупкость человеческой души.
Шведка Эбба Андерссон дикими падениями лишила свою суперкоманду гарантированного золота в лыжной эстафете.
Обилие сенсаций:
Болгарская медаль в биатлоне от 73-го номера Кубка мира.
Победа Михаила Шайдорова в фигурном катании.
Историческое золото Лукаса Бротена в горных лыжах, итальянские золотые медали в санном спорте, которые реально обсуждают на улицах, и так далее.
И все это сопровождает огромное количество околоспортивных историй разной степени мемности. Наверняка многие узнали про Олимпиаду через слова об измене и раскаянии норвежского биатлониста Легрейда, йогурты «Простоквашино» в холодильнике американского конькобежца Лемана, увеличение пенисов в прыжках с трамплина или арест словака, который приехал поболеть за свою сборную спустя 16 лет после краж.
Ни один чемпионат России или Спартакиада так обсуждаться не будут. Это не значит, что они не нужны. Но теперь нужно сделать все, чтобы через два с половиной года в Лос-Анджелесе на Олимпиаде-2028 наших спортсменов было много.
Дмитрий Кузнецов