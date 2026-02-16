Здесь нет русофобии. Почему нынешняя Олимпиада — это хорошо

Я уже не один раз слышал истории, как болельщики из России и других стран вместе смотрели фигурное катание и начинали дружить по ходу долгих короткой и произвольной программы. Нейтральный мерч от «СЭ» вызывает только положительные эмоции — желание сфотографировать и улыбнуться либо интерес и расспросы. Никакого подозрительного отношения к россиянам нет и в помине. В условиях, когда связи России с внешним миром нарушены, их сохранение хотя бы на гуманитарном уровне особенно важно. Народ гуляет по центральным улицам, фоткается со спортсменами (вчера видел на одной из набережных американского фигуриста Джейсона Брауна), знакомится в барах (уже без спортсменов), многие, в том числе наши, приехали в Италию, чтобы увидеть не только забеги и заезды, но и музеи с архитектурой.