Истерика украинцев, пьянки и дефицит презервативов: скандалы Олимпиады-2026

Не обошлось без новых скандалов и в лыжных гонках. На этот раз в нечестной борьбе обвинили сборную Норвегии. Финнов и шведов возмутило, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) во время спринта разрешила норвежцам использовать ролик для нанесения клистера на лыжи (дает преимущество в скорости нанесения смазки). В предварительных инструкциях это приспособление не значилось в списках допустимых. Как оказалось, сборная Норвегии обратилась в FIS и получила разрешение на его применение.