Зеленский ввел санкции против Дворковича и девяти российских спортсменов

Список был сформирован на основании петиции скелетониста Гераскевича, не допущенного к соревнованиям на Олимпиаде из-за шлема с изображением погибших спортсменов. МОК его дисквалифицировал.

Источник: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении главы Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадия Дворковича и девяти российских спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы Яна Егорян, Ангелина Мельникова, Владислав Ларин и Максим Храмцов. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Среди других спортсменов в списке — дзюдоистка Мадина Таймазова, боксер Федор Чудинов, борцы Евгений Байдусов и Имам Ганишов, стрелок из лука Светлана Гомбоева.

Гимнастка Мельникова, тхэквондисты Храмцов и Ларин — олимпийские чемпионы Токио, саблистка Егорян — двукратная чемпионка Игр-2016.

На сайте президента Украины отмечается, что список был сформирован «на основе петиции» скелетониста Владислава Гераскевича, которого ранее не допустили к соревнованиям на Олимпиаде из-за шлема с изображениям погибших спортсменов.

Причинами введения ограничения названы посещение Крыма и вошедших в состав России в 2022 году ДНР, ЛНР и Запорожской области, а также поддержка военной операции.

Среди санкций — блокирование активов на территории Украины, запрет въезда, прекращение культурных обменов и спортивных контактов и другие.

Российские власти считают санкции незаконными.

