Петросян, Сакамото, Лю, Гленн: за кем следить на Олимпиаде 17 февраля

Впереди 11-й медальный день Игр, который принесет розыгрыш сразу семи комплектов наград. И можно сказать, что для российских болельщиков наступает момент истины. На олимпийский лед Милана выйдет главная звезда нашей нейтральной команды — трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян. Правда, в ее случае речь пока идет не о финальном медальном розыгрыше, а только о короткой программе. Однако от ее итогов будет зависеть очень многое, в том числе оценка наших амбиций и надежд на пьедестал в этой дисциплине.
Петросян выбрала стабильность
Выступления Аделии наши болельщики, пожалуй, ждали больше всего. Уже во время первой тренировки в Милане наша фигуристка собрала множество журналистов, желающих пообщаться именно с этой спортсменкой. Такой повышенный интерес, конечно, оправдан, ведь именно наши девушки доминировали в этой престижной дисциплине до отстранения. Многие ждут от Петросян продолжения победной олимпийской серии, ведь в арсенале россиянки несколько элементов ультра-си.
17 февраля Аделия представит публике свою короткую программу. И, увы, может угодить в ту же ситуацию, что и Петр Гуменник. Наш одиночник, не имея рейтинга, получил от судей оценки ниже тех, которых можно было ожидать. Российская фигуристка будет выступать второй по счету в первой разминке, поэтому компоненты ей, конечно же, могут придержать. Выход из этой ситуации один: чтобы добрать баллы, необходимо идти на тройной аксель, который в активе Аделии есть. Этот элемент является самым сложным в короткой программе у женщин, но именно его россиянка пока не заявила.
Возможно, такое решение оправдано. Тройной аксель — это в любом случае огромный риск, и ошибка здесь может откинуть дальше, чем проблемы с компонентами. Видимо, Петросян сделает ставку на чистое исполнение программы, которое и поможет ей забраться повыше в таблице по итогам первого дня соревнований. На квалификационном турнире в Китае Петросян исполняла именно этот контент, набрав больше 68 баллов. Тогда фигуристка допустила помарку на тройном лутце, что стоило ей нескольких баллов.
На Олимпиаде, где многие получают лучшие баллы сезона, при исполнении программ чистейшим образом Аделия способна получить 70 баллов и выше. Такой результат не будет гарантировать попадание в первую разминку на произвольную программу, но рядом россиянка точно должна быть. И это очень хороший исход событий, ведь во второй день важно выступать бок о бок с лидерами. Именно в произвольной Петросян сможет рисковать по максимуму и демонстрировать самый сложный контент. Стратегия точно рабочая, осталось ее реализовать.
Все главные соперницы Петросян покажут короткую программу в последней разминке. Среди них — американки Алиса Лю, Изабо Левито и Эмбер Гленн, а также японки Каори Сакамото и Монэ Тиба.
Главный вопрос биатлонной эстафеты: Норвегия или Франция
В биатлоне, где накануне день отдыха, в борьбу снова вступят мужчины. Им осталось разыграть медали в эстафете и масс-старте, поэтому нервы у всех на пределе. Во вторник спортсмены примут старт в командной дисциплине, где может произойти все что угодно. Доказательством этому может служить аналогичная гонка четырехлетней давности в Пекине, когда многие заранее повесили золотую медаль сборной России, а на последней стрельбе произошел крах.
В этот раз главными претендентами на победу являются Норвегия и Франция, представители которых на подиуме по ходу этих Олимпийских игр были не единожды. Обе команды представлены сильнейшими составами, поэтому зарубиться за первое место должны именно они. В то, что здесь в борьбу за золотые медали могут вступить Швеция, Германия или Италия, совсем не верится. В индивидуальных дисциплинах спортсмены из этих стран, за исключением Мартина Понсилуомы, который выиграл гонку преследования, совсем не блистали. Но опять же не стоит забывать, что это биатлон, где прогнозы часто не работают. Не исключено, что кто-то из лидеров дрогнет в самый ответственный момент.
За чем еще следить 17 февраля на Олимпиаде
Также в этот олимпийский день нас снова ждет много матчей в керлинге, где мужские и женские команды уже совсем близки к завершению группового этапа. В мужском хоккее от игр в группах уже перешли к стыковым матчам, которые для многих сборных являются последним шансом на попадание в стадию плей-офф, а значит, и возможной борьбе за медали. К розыгрышу наград приступят и двоеборцы, которые проведут прыжки на лыжах с большого трамплина, а затем преодолеют дистанцию 10 км.
Судьба олимпийских медалей решится и в конькобежном спорте, где мужчины и женщины проведут заключительные заезды в командной гонке. На старт выйдут и сноубордистки, которые узнают сильнейшую в слоупстайле. В этой дисциплине главная звезда — двукратная олимпийская чемпионка из Австрии Анна Гассер, но квалификацию выиграла олимпийская чемпионка из Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт.
Под занавес соревновательного дня в борьбе за награды встретятся фристайлисты в биг-эйре и мужские двойки в бобслее. У бобслеистов главное противостояние разворачивается между двумя немецкими суперпилотами — пятикратным чемпионом мира Йоханнесом Лохнером и четырехкратным олимпийским чемпионом Франческо Фридрих. После двух попыток лидирует Лохнер, но его более титулованный соперник попытается вырвать победу.
Павел Буров
Расписание соревнований 17 февраля (время начала — московское)
11.05 Керлинг. Мужчины. Групповой этап. Сессия 9.
12.00 Лыжное двоеборье. Гундерсен. Большой трамплин.
14.10 Хоккей. Мужчины. Стыковые матчи. Германия — Франция.
14.10 Хоккей. Мужчины. Стыковые матчи. Швейцария — Италия.
15.00 Сноуборд. Женщины. Слоупстайл*
15.45 Лыжное двоеборье. Гундерсен. Лыжная гонка 10 км*
16.05 Керлинг. Женщины. Групповой этап. Сессия 9.
16.30 Биатлон. Мужчины. Эстафета*
18.28 Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал А*
18.40 Хоккей. Мужчины. Стыковые матчи. Чехия — Дания.
18.47 Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал А*
20.45 Фигурное катание. Женщины. Короткая программа.
21.00 Бобслей. Мужчины. Двойки. 3-й заезд.
21.05 Керлинг. Мужчины. Групповой этап. Сессия 10.
21.30 Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал*
23.05 Бобслей. Мужчины. Двойки. 4-й заезд*
23.10 Хоккей. Мужчины. Стыковые матчи. Швеция — Латвия.
* Медальные розыгрыши.
Выделены соревнования с участием россиян.