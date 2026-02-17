Петросян, Сакамото, Лю, Гленн: за кем следить на Олимпиаде 17 февраля

В этот раз главными претендентами на победу являются Норвегия и Франция, представители которых на подиуме по ходу этих Олимпийских игр были не единожды. Обе команды представлены сильнейшими составами, поэтому зарубиться за первое место должны именно они. В то, что здесь в борьбу за золотые медали могут вступить Швеция, Германия или Италия, совсем не верится. В индивидуальных дисциплинах спортсмены из этих стран, за исключением Мартина Понсилуомы, который выиграл гонку преследования, совсем не блистали. Но опять же не стоит забывать, что это биатлон, где прогнозы часто не работают. Не исключено, что кто-то из лидеров дрогнет в самый ответственный момент.