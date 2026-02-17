Ричмонд
Олимпиада-2026 в Милане: Норвегия лидирует в медальном зачете, Италия — вторая

В понедельник, 16 февраля, на Олимпийских играх 2026 года в Италии были разыграны шесть комплектов медалей.

Источник: Спорт-Экспресс

В понедельник, 16 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине разыграли шесть комплектов медалей.

Чемпионов и призеров определили в горных лыжах, шорт-треке, фристайле, прыжках с трамплина, бобслее и фигурном катании среди пар.

Крылова стала последней в финале Б на 1000 м, Ефимов сошел в слаломе: онлайн-трансляция Олимпиада 2026 в Милане.

Лидирует в медальном зачете Норвегия, у которой 12 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых наград.

Медальный зачет Олимпиады-2026.

Золото.

Серебро.

Бронза.

Всего.

1.

Норвегия.

12.

7.

9.

28.

2.

Италия.

8.

4.

11.

23.

3.

США.

6.

8.

5.

19.

4.

Нидерланды.

6.

5.

1.

12.

5.

Австралия.

5.

7.

3.

15.

6.

Швеция.

5.

5.

1.

11.

7.

Швейцария.

5.

2.

3.

10.

8.

Германия.

4.

7.

6.

17.

9.

Франция.

4.

7.

4.

15.

10.

Япония.

4.

5.

9.

18.

11.

Австралия.

3.

1.

1.

5.

12.

Великобритания.

3.

0.

0.

3.

13.

Канада.

2.

4.

5.

11.

15.

Чехия.

2.

2.

0.

4.

15.

Словения.

2.

1.

1.

4.

16.

Корея.

1.

2.

3.

6.

17.

Бразилия.

1.

0.

0.

1.

18.

Казахстан.

1.

0.

0.

1.

19.

Китай.

0.

3.

2.

5.

20.

Польша.

0.

3.

1.

4.

21.

Латвия.

0.

1.

1.

2.

21.

Новая Зеландия.

0.

1.

1.

2.

23.

Грузия.

0.

1.

0.

1.

24.

Финляндия.

0.

0.

3.

3.

25.

Болгария.

0.

0.

2.

2.

26.

Бельгия.

0.

0.

1.

1.

Актуальный медальный зачет Олимпиады-2026, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Италии.

