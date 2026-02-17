Олимпиада-2026 в Милане: медали и результаты соревнований 16 февраля

В понедельник, 16 февраля, были разыграны шесть комплектов медалей на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине. Соревнования прошли в шести видах спорта.
Нидерландская шорт-трекистка Ксандра Велзебур победила в забега на 1000 метров. Алена Крылова стала четвертой в финале Б.
Швейцарец Лоик Мейяр стал победителем слалома. Российский горнолыжник Семен Ефимов сошел с трассы в первой попытке.
Австрийцы взяли золото Олимпиады в прыжках с трамплина после отмены третьего раунда из-за снегопада.
Японцы Миура и Кихара выиграли золото в парном катании.
Канадская фристайлистка Олдхэм выиграла золото в биг-эйре.
Расписание и результаты соревнований Олимпийских игр-2026 16 февраля (понедельник).
Бобслей.
Мужчины. Двойка.
2-й заезд.
1. Йоханнес Лохнер/Георг Фляйшхауэр (Германия) — 1.49,90 (54,68 + 55,22).
2. Франческо Фридрих/Александр Шуллер (Германия) — 1.50,70 (55,16 + 55,54).
3. Адам Аммур/Александр Шаллер (Германия) — 1.51,14 (55,12 + 56,02).
4. Фрэнк дель Дука/Джошуа Уильямсон (США) — 1.51,24 (55,40 + 55,84).
5. Кристиан Тентя/Георге Иордаке (Румыния) — 1.51,38 (55,73 + 55,65).
6. Екабс Календа/Матисс Микнис (Латвия) — 1.51,43 (55,68 + 55,75).
7. Михаэль Фогт/Амаду Давид Ндиай (Швейцария) — 1.51,49 (55,64 + 55,85).
8. Брэдли Холл/Тэйлор Лоуренс (Великобритания) — 1.51,54 (55,65 + 55,89).
9. Патрик Баумгартнер/Роберт Мирча (Италия) — 1.51,58 (55,58 + 56,00).
10. Ромен Хайнрих/Дориан Хотервиль (Франция) — 1.51,64 (55,75 + 55,89).
Женщины. Одиночка.
3-й заезд.
1. Лаура Нольте (Германия) — 2.58,27 (59,44 + 59,68 + 59,15).
2. Илана Мейерс Тэйлор (США) — 2.58,42 (59,49 + 59,85 + 59,08).
3. Кайлли Хамфрис (США) — 2.58,51 (59,78 + 59,65 + 59,08).
4. Лиза Буквиц (Германия) — 2.59,15 (1.00,06 + 59,98 + 59,11).
5. Кайша Лав (США) — 2.59,22 (59,54 + 1.00,47 + 59,21).
6. Мелисса Лотхольц (Канада) — 2.59,61 (1.00,38 + 59,84 + 59,39).
7. Мелани Хаслер (Швейцария) — 2.59,62 (59,98 + 59,92 + 59,72).
8. Бриана Уокер (Австралия) — 2.59,80 (1.00,19 + 1.00,01 + 59,60).
9. Майя Фойгт (Дания) — 2.59,96 (1.00,10 + 1.00,16 + 59,70).
10. Марго Бош (Франция) — 3.00,11 (1.00,02 + 1.00,30 + 59,79).
Горные лыжи.
Мужчины. Слалом. Первая попытка.
1. Эйтл Ли Макграт (Норвегия) — 56,14.
2. Лоик Мейяр (Швейцария) — +0,59.
3. Фабио Гстрайн (Австрия) — +0,94.
4. Тимон Хеуган (Норвегия) — +0,96.
5. Арман Маршан (Бельгия) — +1,20.
6. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — +1,59.
7. Марко Шварц (Австрия) — +1,96.
7. Клеман Ноэль (Франция) — +1,96.
9. Михаэль Матт (Австрия) — +2,20.
10. Томмазо Саккарди (Италия) — +2,23.
Мужчины. Слалом. Вторая попытка.
1. Лоик Мейяр (Швейцария) — 1.53,61 (56,73 + 56,88).
2. Фабио Гстрайн (Австрия) — +0,35 (57,08 + 56,88).
3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — +1,13 (57,73 + 57,01).
4. Тимон Хеуган (Норвегия) — +1,42 (57,10 + 57,93).
5. Арман Маршан (Бельгия) — +2,00 (57,34 + 58,27).
6. Неф Тангуй (Швейцария) — +2,02 (58,46 + 57,17).
7. Эйрик Солберг (Норвегия) — +2,13 (58,71 + 57,03).
8. Марио Матт (Австрия) — +2,14 (58,34 + 57,41).
9. Линус Штрассер (Германия) — +2,17 (58,49 + 57,29).
10. Марко Шварц (Австрия) — +2,18 (58,10 + 57,69).
Прыжки с трамплина.
Мужчины. Командные соревнования.
1. Австрия (Ян Херль, Штефан Эмбахер) — 568.7.
2. Польша (Павел Вашек, Каспер Томасяк) — 547.3.
3. Норвегия (Йохан Андре Форфанг, Кристоффер Сундаль) — 538.0.
4. Германия (Андреас Веллингер, Филлип Раймунд) — 537.7.
5. Словения (Анже Ланишек, Домен Превц) — 536.1.
6. Япония (Рен Никайдо, Рею Кобаяси) — 535.2.
7. Швейцария (Феликс Трунц, Грегор Дешванден) — 522.1.
8. США (Кевин Бикнер, Тейт Франц) — 520.2.
Фигурное катание.
Пары. Произвольная программа. Итог.
1. Рику Миура / Рюити Кихара (Япония) — 231.24.
2. Анастасия Метелкина / Лука Берулава (Грузия) — 221.75.
3. Минерва Хазе / Никита Володин (Германия) — 219.09.
Фристайл.
Женщины. Биг-эйр.
1. Меган Олдхэм (Канада) — 180.75.
2. Элин Гу (Китай) — 179.00.
3. Флора Табанелли (Италия) — 178.25.
4. Кирсти Мьюир (Великобритания) — 174.75.
5. Лара Вольф (Австрия) — 169.75.
6. Наоми Урнесс (Канада) — 168.75.
7. Менгтин Лю (Китай) — 166.00.
8. Анни Карава (Финляндия) — 164.25.
9. Мария Гасслиттер (Италия) — 159.25.
10. Катерина Коцарь (Украина) — 156.00.
Шорт-трек.
Женщины, 1000 м.
Финал А.
1. Ксандра Велзебур (Нидерланды) — 1.28,437.
2. Кортни Саро (Канада) — 1.28,523.
3. Ким Гил Ли (Корея) — 1.28,614.
4. Арианна Фонтана (Италия) — 1.28,745.
5. Гонг Ли (Китай) — 1.29,392.
Финал B.
1. Элиза Конфортола (Италия) — 1.31,099.
2. Флоренс Брюней (Канада) — 1.31,134.
3. Чой Мин Чон (Корея) — 1.31,208.
4. Алена Крылова (Россия) — 1.31,702.
Мужчины. 500 м.
Квалификация.
1. Стивен Дюбуа (Канада) — 40,284.
2. Йенс ван т’Ваут (Нидерланды) — 40,567.
3. Уильям Данджину (Канада) — 40,593.
4. Мун Вонджун (Венгрия) — 40,718.
5. Мелле ван т’Ваут (Нидерланды) — 40,809.
6. Томас Надалини (Италия) — 40,921.
7. Абзал Ажгалиев (Казахстан) — 40,934.
8. Пьетро Сигел (Италия) — 40,942.
9. Максим Лоун (Канада) — 40,943.
10. Лоренцо Превитали (Италия) — 40,993.
11. Лю Шаоан (Китай) — 41,100.
12. Эндрю Хео (США) — 41,136.
13. Феликс Пижон (Польша) — 41,179.
14. Лин Ксяоджун (Китай) — 41,242.
15. Олег Гандей (Украина) — 49,020.
16. Теун Бур (Нидерланды) — 52,425.
17. Денис Никиша (Казахстан) — 40,818.
18. Денис Орс (Турция) — 44,651.
19. Даниил Ейбог (Узбекистан) — 1.01,577.
20. Казуки Йосигава (Япония) — 1.09,908.
Мужчины. Командная гонка, 5 000 м.
Полуфинал.
1. Корея (Ли Джен Мин, Ли Джуне Сео, Рим Джи Ен, Шин Дон Мин) — 6.52,708.
2. Нидерланды (Йенс ван т’Ваут, Теун Бур, Ицхак де Лат, Фрисо Эмонс) — 6.52,751.
3. Канада (Уильям Данджину, Стивен Дюбуа, Феликс Руссель, Максим Лоун) — 6.54,075.
4. Италия (Пьетро Сигел, Томас Надалини, Лука Шпехенхаузер, Андреа Кассинелли) — 6.54,454.
5. Бельгия (Стейн Десмет, Вард Петре, Варре ван Дамме, Адриан Девагтере) — 6.52,978.
6. Япония (Шого Мията, Дан Иваса, Кеита Ватанабе, Казуки Йосигава) — 6.53,090.
7. Китай (Лю Шаоан, Лин Ксяоджун, Ли Вэньлун, Чжан Бохао) — 6.55,278.
8. Венгрия (Мун Вонджун, Бенце Ногради, Доминик Майор, Даниэль Тиборч) — 7.11,221.
Время начала — московское.
