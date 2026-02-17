Ричмонд
Олимпиада-2026 в Милане: медали и результаты соревнований 16 февраля

В понедельник, 16 февраля, были разыграны шесть комплектов медалей на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине. Соревнования прошли в шести видах спорта.

Источник: Спорт-Экспресс

В понедельник, 16 февраля, были разыграны шесть комплектов медалей на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине. Соревнования прошли в шести видах спорта.

Нидерландская шорт-трекистка Ксандра Велзебур победила в забега на 1000 метров. Алена Крылова стала четвертой в финале Б.

Швейцарец Лоик Мейяр стал победителем слалома. Российский горнолыжник Семен Ефимов сошел с трассы в первой попытке.

Австрийцы взяли золото Олимпиады в прыжках с трамплина после отмены третьего раунда из-за снегопада.

Японцы Миура и Кихара выиграли золото в парном катании.

Канадская фристайлистка Олдхэм выиграла золото в биг-эйре.

Расписание и результаты соревнований Олимпийских игр-2026 16 февраля (понедельник).

Бобслей.

Мужчины. Двойка.

2-й заезд.

1. Йоханнес Лохнер/Георг Фляйшхауэр (Германия) — 1.49,90 (54,68 + 55,22).

2. Франческо Фридрих/Александр Шуллер (Германия) — 1.50,70 (55,16 + 55,54).

3. Адам Аммур/Александр Шаллер (Германия) — 1.51,14 (55,12 + 56,02).

4. Фрэнк дель Дука/Джошуа Уильямсон (США) — 1.51,24 (55,40 + 55,84).

5. Кристиан Тентя/Георге Иордаке (Румыния) — 1.51,38 (55,73 + 55,65).

6. Екабс Календа/Матисс Микнис (Латвия) — 1.51,43 (55,68 + 55,75).

7. Михаэль Фогт/Амаду Давид Ндиай (Швейцария) — 1.51,49 (55,64 + 55,85).

8. Брэдли Холл/Тэйлор Лоуренс (Великобритания) — 1.51,54 (55,65 + 55,89).

9. Патрик Баумгартнер/Роберт Мирча (Италия) — 1.51,58 (55,58 + 56,00).

10. Ромен Хайнрих/Дориан Хотервиль (Франция) — 1.51,64 (55,75 + 55,89).

Женщины. Одиночка.

3-й заезд.

1. Лаура Нольте (Германия) — 2.58,27 (59,44 + 59,68 + 59,15).

2. Илана Мейерс Тэйлор (США) — 2.58,42 (59,49 + 59,85 + 59,08).

3. Кайлли Хамфрис (США) — 2.58,51 (59,78 + 59,65 + 59,08).

4. Лиза Буквиц (Германия) — 2.59,15 (1.00,06 + 59,98 + 59,11).

5. Кайша Лав (США) — 2.59,22 (59,54 + 1.00,47 + 59,21).

6. Мелисса Лотхольц (Канада) — 2.59,61 (1.00,38 + 59,84 + 59,39).

7. Мелани Хаслер (Швейцария) — 2.59,62 (59,98 + 59,92 + 59,72).

8. Бриана Уокер (Австралия) — 2.59,80 (1.00,19 + 1.00,01 + 59,60).

9. Майя Фойгт (Дания) — 2.59,96 (1.00,10 + 1.00,16 + 59,70).

10. Марго Бош (Франция) — 3.00,11 (1.00,02 + 1.00,30 + 59,79).

Горные лыжи.

Мужчины. Слалом. Первая попытка.

1. Эйтл Ли Макграт (Норвегия) — 56,14.

2. Лоик Мейяр (Швейцария) — +0,59.

3. Фабио Гстрайн (Австрия) — +0,94.

4. Тимон Хеуган (Норвегия) — +0,96.

5. Арман Маршан (Бельгия) — +1,20.

6. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — +1,59.

7. Марко Шварц (Австрия) — +1,96.

7. Клеман Ноэль (Франция) — +1,96.

9. Михаэль Матт (Австрия) — +2,20.

10. Томмазо Саккарди (Италия) — +2,23.

Мужчины. Слалом. Вторая попытка.

1. Лоик Мейяр (Швейцария) — 1.53,61 (56,73 + 56,88).

2. Фабио Гстрайн (Австрия) — +0,35 (57,08 + 56,88).

3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — +1,13 (57,73 + 57,01).

4. Тимон Хеуган (Норвегия) — +1,42 (57,10 + 57,93).

5. Арман Маршан (Бельгия) — +2,00 (57,34 + 58,27).

6. Неф Тангуй (Швейцария) — +2,02 (58,46 + 57,17).

7. Эйрик Солберг (Норвегия) — +2,13 (58,71 + 57,03).

8. Марио Матт (Австрия) — +2,14 (58,34 + 57,41).

9. Линус Штрассер (Германия) — +2,17 (58,49 + 57,29).

10. Марко Шварц (Австрия) — +2,18 (58,10 + 57,69).

Прыжки с трамплина.

Мужчины. Командные соревнования.

1. Австрия (Ян Херль, Штефан Эмбахер) — 568.7.

2. Польша (Павел Вашек, Каспер Томасяк) — 547.3.

3. Норвегия (Йохан Андре Форфанг, Кристоффер Сундаль) — 538.0.

4. Германия (Андреас Веллингер, Филлип Раймунд) — 537.7.

5. Словения (Анже Ланишек, Домен Превц) — 536.1.

6. Япония (Рен Никайдо, Рею Кобаяси) — 535.2.

7. Швейцария (Феликс Трунц, Грегор Дешванден) — 522.1.

8. США (Кевин Бикнер, Тейт Франц) — 520.2.

Фигурное катание.

Пары. Произвольная программа. Итог.

1. Рику Миура / Рюити Кихара (Япония) — 231.24.

2. Анастасия Метелкина / Лука Берулава (Грузия) — 221.75.

3. Минерва Хазе / Никита Володин (Германия) — 219.09.

Фристайл.

Женщины. Биг-эйр.

1. Меган Олдхэм (Канада) — 180.75.

2. Элин Гу (Китай) — 179.00.

3. Флора Табанелли (Италия) — 178.25.

4. Кирсти Мьюир (Великобритания) — 174.75.

5. Лара Вольф (Австрия) — 169.75.

6. Наоми Урнесс (Канада) — 168.75.

7. Менгтин Лю (Китай) — 166.00.

8. Анни Карава (Финляндия) — 164.25.

9. Мария Гасслиттер (Италия) — 159.25.

10. Катерина Коцарь (Украина) — 156.00.

Шорт-трек.

Женщины, 1000 м.

Финал А.

1. Ксандра Велзебур (Нидерланды) — 1.28,437.

2. Кортни Саро (Канада) — 1.28,523.

3. Ким Гил Ли (Корея) — 1.28,614.

4. Арианна Фонтана (Италия) — 1.28,745.

5. Гонг Ли (Китай) — 1.29,392.

Финал B.

1. Элиза Конфортола (Италия) — 1.31,099.

2. Флоренс Брюней (Канада) — 1.31,134.

3. Чой Мин Чон (Корея) — 1.31,208.

4. Алена Крылова (Россия) — 1.31,702.

Мужчины. 500 м.

Квалификация.

1. Стивен Дюбуа (Канада) — 40,284.

2. Йенс ван т’Ваут (Нидерланды) — 40,567.

3. Уильям Данджину (Канада) — 40,593.

4. Мун Вонджун (Венгрия) — 40,718.

5. Мелле ван т’Ваут (Нидерланды) — 40,809.

6. Томас Надалини (Италия) — 40,921.

7. Абзал Ажгалиев (Казахстан) — 40,934.

8. Пьетро Сигел (Италия) — 40,942.

9. Максим Лоун (Канада) — 40,943.

10. Лоренцо Превитали (Италия) — 40,993.

11. Лю Шаоан (Китай) — 41,100.

12. Эндрю Хео (США) — 41,136.

13. Феликс Пижон (Польша) — 41,179.

14. Лин Ксяоджун (Китай) — 41,242.

15. Олег Гандей (Украина) — 49,020.

16. Теун Бур (Нидерланды) — 52,425.

17. Денис Никиша (Казахстан) — 40,818.

18. Денис Орс (Турция) — 44,651.

19. Даниил Ейбог (Узбекистан) — 1.01,577.

20. Казуки Йосигава (Япония) — 1.09,908.

Мужчины. Командная гонка, 5 000 м.

Полуфинал.

1. Корея (Ли Джен Мин, Ли Джуне Сео, Рим Джи Ен, Шин Дон Мин) — 6.52,708.

2. Нидерланды (Йенс ван т’Ваут, Теун Бур, Ицхак де Лат, Фрисо Эмонс) — 6.52,751.

3. Канада (Уильям Данджину, Стивен Дюбуа, Феликс Руссель, Максим Лоун) — 6.54,075.

4. Италия (Пьетро Сигел, Томас Надалини, Лука Шпехенхаузер, Андреа Кассинелли) — 6.54,454.

5. Бельгия (Стейн Десмет, Вард Петре, Варре ван Дамме, Адриан Девагтере) — 6.52,978.

6. Япония (Шого Мията, Дан Иваса, Кеита Ватанабе, Казуки Йосигава) — 6.53,090.

7. Китай (Лю Шаоан, Лин Ксяоджун, Ли Вэньлун, Чжан Бохао) — 6.55,278.

8. Венгрия (Мун Вонджун, Бенце Ногради, Доминик Майор, Даниэль Тиборч) — 7.11,221.

Время начала — московское.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.