Олимпиада-2026, 17 февраля, все медали дня: Франция выиграла мужскую эстафету в биатлоне, Италия и Канада — командные гонки в коньках, немцы заняли весь пьедестал в бобслее

17 февраля на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли шесть комплектов медалей.

Источник: Спортс"

Олимпийские игры-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия. 17 февраля, вторник

Сноуборд

Слоупстайл, женщины — соревнования перенесены.

Лыжное двоеборье. Большой трамплин + гонка 10 км

1. Йенс Люрос Офтебру (Норвегия).

2. Йоханнес Лампартер (Австрия).

3. Илкка Херола (Финляндия).

Биатлон. Эстафета, мужчины

1. Франция.

2. Норвегия.

3. Швеция.

Конькобежный спорт

Командная гонка преследования, мужчины

1. Италия.

2. США.

3. Китай.

Командная гонка преследования, женщины

1. Канада.

2. Нидерланды.

3. Япония.

Бобслей. Двойки, мужчины

1. Йоханнес Лохнер — Георг Фляйшхауэр (Германия).

2. Франческо Фридрих — Александер Шуллер (Германия).

3. Адам Аммур — Александер Шаллер (Германия).

Фристайл. Биг-эйр, мужчины

1. Турмуд Фрустад (Норвегия).

2. Мак Форхенд (США).

3. Матей Шванцер (Австрия).