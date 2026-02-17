Олимпиада 2026 в Милане, 17 февраля: расписание трансляций соревнований дня, где смотреть

Соревнования в девяти видах спорта пройдут на Олимпиаде во вторник, 17 февраля. Будут разыграны семь комплектов наград. В фигурном катании выступит россиянка Аделия Петросян.
Расписание соревнований и трансляций Олимпийских игр 17 февраля (вторник).
11.05. Керлинг. Мужчины, группа. Чехия — Германия, США — Китай, Швейцария — Швеция.
11.10. Лыжное двоеборье. Прыжки, большой трамплин, пробный раунд.
12.00. Лыжное двоеборье. Прыжки, большой трамплин, зачетный раунд.
13.00. Фристайл. Женщины. Воздушная акробатика, квалификация 1.
13.45. Фристайл. Женщины. Воздушная акробатика, квалификация 2.
14.10. Хоккей. Мужчины. Швейцария — Италия, Германия — Франция.
15.00. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл, финал.
15.30. Фристайл. Мужчины. Воздушная акробатика, квалификация 1.
15.45. Лыжное двоеборье. Гонка 10 км.
16.05. Керлинг. Женщины. Италия — Япония, Швеция — Канада, Дания — США, Южная Корея — Швейцария.
16.15. Фристайл. Мужчины. Воздушная акробатика, квалификация 2.
16.30. Биатлон. Мужчины. Эстафета 4×7,5 км.
16.30. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования 3200 м, полуфиналы.
16.52. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования 2400 м, полуфиналы.
17.24. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования 3200 м, финал D.
17.30. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования 3200 м, финал C.
17.43. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования 2400 м, финал D.
17.49. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования 2400 м, финал C.
18.22. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования 3200 м, финал B.
18.28. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования 3200 м, финал A.
18.40. Хоккей. Мужчины. Чехия — Дания.
18.41. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования 2400 м, финал B.
18.47. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования 2400 м, финал A.
20.45. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа.
21.00. Бобслей. Мужчины. Двойки, заезд 3.
21.05. Керлинг. Мужчины. Германия — Швейцария, США — Италия, Канада — Великобритания, Швеция — Норвегия.
21.30. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр, финал.
23.05. Бобслей. Мужчины. Двойки, заезд 4.
23.10. Хоккей. Мужчины. Швеция — Латвия.
Время начала — московское.
Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko. «СЭ» ведет текстовую трансляцию дня Игр.