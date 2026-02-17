Россия будет на Паралимпиаде, несмотря на противодействие. Допущены шесть спортсменов

Павел Рожков тогда заверил, что, несмотря на невозможность отобраться на Игры, команда продолжит к ним готовиться, а ПКР ведет переговоры по поводу участия россиян по двухсторонним приглашениям. «Основное распределение квот на участие в Паралимпийских играх уже завершено. В лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде и биатлоне оно было 5 мая 2025 года. В следж-хоккее и керлинге на колясках уже завершены все квалификационные турниры. Шанс попасть на Игры у нас есть по двусторонним приглашениям и при наличии свободных квот на участие, если кто-то из национальных паралимпийских комитетов от них откажется», — объяснял Рожков ТАСС в начале года.