Россия будет на Паралимпиаде, несмотря на противодействие. Допущены шесть спортсменов

На Паралимпиаде в Италии, которая пройдет с 6 по 15 марта, мы могли ожидать больше наших спортсменов, чем сейчас выступает на Олимпиаде. Однако итог получился скромным. С другой стороны, из-за противодействия международных федераций мы вообще могли остаться на этих Играх без своих представителей. Договориться о допуске небольшой делегации удалось только в последний момент.
Глава ПКР Павел Рожков сообщил «Матч ТВ», что на Игры поедут шестеро наших атлетов: "Международная федерация лыжного спорта и сноуборда уведомила ПКР о предоставлении двухсторонних приглашений на Паралимпийские игры 2026 года шести российским спортсменам. В горнолыжном спорте выступят трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина; в лыжных гонках — многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным; в парасноуборде — Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.
Ранее ПКР направил список из 16 кандидатов на получение приглашений. Он был сформирован по предложениям тренерских советов сборных команд России, после чего рассмотрен и утвержден исполкомом ПКР совместно с Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и Всероссийской федерацией спорта слепых".
От печали до радости
Путь на Паралимпиаду россиян был тяжелым. В сентябре пришла приятная новость — МПК восстановил наш статус, допустив россиян к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном. Однако уже в следующем месяце Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) решила закрыть нам возможность попасть на Игры, не подпустив к отбору на них. «Позиция FIS, IBU и World Curling в настоящее время означает, что спортсмены и команды из Белорусии и России не могут участвовать в международных соревнованиях, что делает невозможным их квалификацию на зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане», — заявил глава МПК Эндрю Парсонс.
Павел Рожков тогда заверил, что, несмотря на невозможность отобраться на Игры, команда продолжит к ним готовиться, а ПКР ведет переговоры по поводу участия россиян по двухсторонним приглашениям. «Основное распределение квот на участие в Паралимпийских играх уже завершено. В лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде и биатлоне оно было 5 мая 2025 года. В следж-хоккее и керлинге на колясках уже завершены все квалификационные турниры. Шанс попасть на Игры у нас есть по двусторонним приглашениям и при наличии свободных квот на участие, если кто-то из национальных паралимпийских комитетов от них откажется», — объяснял Рожков ТАСС в начале года.
Под конец января в комментариях СМИ от Рожкова прозвучало число 40 — столько наших спортсменов из лыжных гонок, горных лыж и парасноуборда может быть на Паралимпиаде в Италии. В Международном паралимпийском комитете заявили, что если наши атлеты получат двухсторонние приглашения для участия, то смогут быть на церемониях открытия и закрытия Игр, а в их честь в случае побед будет поднят российский флаг и звучать национальный гимн. Это все у нас в Италии в итоге будет, но доступно только шестерым россиянам.
Надеялись на лучшее
Одну из важных ролей в нашем паралимпийском спорте играет заслуженный тренер России Ирина Громова. Благодаря ей огромное количество спортсменов с ОВЗ получили шанс выступать и завоевывать медали на Паралимпиадах. К летним Играм она готовит легкоатлетов, на зимних является старшим тренером лыжников и биатлонистов. Сейчас в Италию едет только один ее подопечный — Иван Голубков. В разговоре с «СЭ» Громова поделилась своей реакцией на последние новости.
— Как можно отреагировать, если у нас вся команда не едет? Один человек только едет. Рада за него и огорчена за остальных. Надеялись на лучшее.
— В лыжных гонках же двое получили приглашение.
— Я же отвечаю за «опорников» (спортсменов с ПОДА. — Прим. «СЭ»). Из них только Ваня Голубков.
— Как Иван отреагировал на эту новость?
— Он на тренировке еще. Не думаю, что он прочитал новость. Пока тишина.
— Говорили, что если не пустят на Игры, то многие завершат карьеру. Такая вероятность остается?
— Для некоторых это вторая-третья Олимпиада. Наверное, собраться будет очень сложно. Посмотрим. Если государство будет поддерживать, то шанс, что ребята останутся, есть. У нас много ребят, которые готовы заменить наших сильнейших.
— Что можно ждать от Голубкова в Италии?
— В первую очередь борьбы. В любом случае будем бороться, а там уже как получится — увидим.
— На что могли бы рассчитывать, если бы была полноценная команда?
— Как минимум на такое же выступление, как на последнем Кубке мира.
— Как обстоят дела с техническим оснащением? Не отстали ли мы по мазям и другим элементам?
— Мы отставали, потому что не было необходимости иметь бесфторовые смазки. Сейчас все, что мы попросили, Паралимпийский комитет нам закупил.
— Сейчас мы конкурентоспособны?
— Будем надеяться, что да.
— Готовы ли визы и другие документы для поездки?
— Все готово, потому что мы планировали сбор. 19 февраля уже улетаем в Италию. Поэтому визы у всех в порядке.
— Сами собираетесь в Италию?
— Я старший тренер. Без меня никак.