«Не смогли повторить Сочи»: Авербух оценил открытие Олимпиады в Милане

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Италия достаточно гармонично провела открытие Олимпиады в Милане, но организацию Олимпиады в Сочи в 2014 году пока никто не смог повторить, считает вице-чемпион Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух.
В Мастерской управления «Сенеж» стартовало обучение организации событий международного уровня, в программе «Мастерская управления событиями» участвуют 80 специалистов из 21 региона России и четырех стран — Абхазии, Молдавии, Франции и Финляндии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мастерской новых медиа. Опытом организации международных событий с участниками обучения поделился Авербух.
«Я всегда отсматриваю все большие программы: это помогает переосмысливать опыт и рождает новые идеи. Например, церемония открытия Олимпиады задает тренд в организации международных событий как минимум на ближайшую “четырехлетку”. Сейчас итальянцы достаточно гармонично “собрали” открытие Олимпиады в Милане. Но организацию Олимпиады Сочи‑2014, нашу мощь, силу и энергию пока никто не смог повторить. У нас есть, чему поучиться», — сказал Авербух, слова которого приводит пресс-служба Мастерской.
После обучения участники программы «Мастерская управления событиями» представят реальные проекты, которые будут реализованы уже в этом году.
«Мастерская управления событиями» — образовательный проект, нацеленный на поддержку в создании мероприятий международного уровня. Обучение представляет собой три модуля — по шесть дней каждый. В программе предусмотрены встречи и мастер‑классы с участием известных продюсеров, режиссеров, медиаменеджеров и государственных деятелей.