«Не смогли повторить Сочи»: Авербух оценил открытие Олимпиады в Милане

«Я всегда отсматриваю все большие программы: это помогает переосмысливать опыт и рождает новые идеи. Например, церемония открытия Олимпиады задает тренд в организации международных событий как минимум на ближайшую “четырехлетку”. Сейчас итальянцы достаточно гармонично “собрали” открытие Олимпиады в Милане. Но организацию Олимпиады Сочи‑2014, нашу мощь, силу и энергию пока никто не смог повторить. У нас есть, чему поучиться», — сказал Авербух, слова которого приводит пресс-служба Мастерской.