Олимпиада-2026 в Милане: Норвегия продолжает лидировать в медальном зачете, Италия — вторая

Во вторник, 17 февраля, на Олимпийских играх 2026 года в Италии были разыграны шесть комплектов медалей.
Чемпионов и призеров определили в сноуборде, лыжном двоеборье, биатлоне, фристайле, сноуборде, а в конькобежном спорте назовут обладателей двух комплектов наград.
Лидирует в медальном зачете Норвегия, у которой 14 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград. Второй идет команда Италии, США — третьи.
Медальный зачет Олимпиады-2026.
Золото.
Серебро.
Бронза.
Всего.
1.
Норвегия.
14.
8.
9.
31.
2.
Италия.
9.
4.
11.
24.
3.
США.
6.
10.
5.
21.
4.
Нидерланды.
6.
6.
1.
13.
5.
Германия.
5.
8.
7.
20.
6.
Австрия.
5.
8.
4.
17.
7.
Франция.
5.
7.
4.
16.
8.
Швеция.
5.
5.
2.
12.
9.
Швейцария.
5.
2.
3.
10.
10.
Япония.
4.
5.
10.
19.
11.
Канада.
3.
4.
5.
12.
12.
Австралия.
3.
1.
1.
5.
13.
Великобритания.
3.
0.
0.
3.
14.
Чехия.
2.
2.
0.
4.
15.
Словения.
2.
1.
1.
4.
16.
Корея.
1.
2.
3.
6.
17.
Бразилия.
1.
0.
0.
1.
18.
Казахстан.
1.
0.
0.
1.
19.
Китай.
0.
3.
3.
6.
20.
Польша.
0.
3.
1.
4.
21.
Латвия.
0.
1.
1.
2.
22.
Новая Зеландия.
0.
1.
1.
2.
23.
Грузия.
0.
1.
0.
1.
24.
Финляндия.
0.
0.
4.
4.
25.
Болгария.
0.
0.
2.
2.
26.
Бельгия.
0.
0.
1.
1.
