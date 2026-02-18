Ричмонд
Олимпиада-2026 в Милане: Норвегия продолжает лидировать в медальном зачете, Италия — вторая

Во вторник, 17 февраля, на Олимпийских играх 2026 года в Италии были разыграны шесть комплектов медалей.

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионов и призеров определили в сноуборде, лыжном двоеборье, биатлоне, фристайле, сноуборде, а в конькобежном спорте назовут обладателей двух комплектов наград.

Клебо, Шиффрин, Макдэвид: за кем следить на Олимпиаде 18 февраля.

Лидирует в медальном зачете Норвегия, у которой 14 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград. Второй идет команда Италии, США — третьи.

Медальный зачет Олимпиады-2026.

Золото.

Серебро.

Бронза.

Всего.

1.

Норвегия.

14.

8.

9.

31.

2.

Италия.

9.

4.

11.

24.

3.

США.

6.

10.

5.

21.

4.

Нидерланды.

6.

6.

1.

13.

5.

Германия.

5.

8.

7.

20.

6.

Австрия.

5.

8.

4.

17.

7.

Франция.

5.

7.

4.

16.

8.

Швеция.

5.

5.

2.

12.

9.

Швейцария.

5.

2.

3.

10.

10.

Япония.

4.

5.

10.

19.

11.

Канада.

3.

4.

5.

12.

12.

Австралия.

3.

1.

1.

5.

13.

Великобритания.

3.

0.

0.

3.

14.

Чехия.

2.

2.

0.

4.

15.

Словения.

2.

1.

1.

4.

16.

Корея.

1.

2.

3.

6.

17.

Бразилия.

1.

0.

0.

1.

18.

Казахстан.

1.

0.

0.

1.

19.

Китай.

0.

3.

3.

6.

20.

Польша.

0.

3.

1.

4.

21.

Латвия.

0.

1.

1.

2.

22.

Новая Зеландия.

0.

1.

1.

2.

23.

Грузия.

0.

1.

0.

1.

24.

Финляндия.

0.

0.

4.

4.

25.

Болгария.

0.

0.

2.

2.

26.

Бельгия.

0.

0.

1.

1.

Актуальный медальный зачет Олимпиады-2026, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Италии.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.