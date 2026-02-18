Олимпиада-2026 в Милане: медали и результаты соревнований 17 февраля

Во вторник, 17 февраля, на Олимпийских играх были разыграны шесть комплектов наград в таких видах спорта, как биатлон, бобслей, конькобежный спорт, лыжное двоеборье и фристайл.
Клебо, Шиффрин, Макдэвид: за кем следить на Олимпиаде 18 февраля.
Лидером медального зачета после 11-го дня Игр-2026 остается Норвегия, у которой 14 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград. На второй строчке идет Италия (9−4−11), на третьей — США (6−10−5).
Расписание и результаты соревнований 17 февраля на Олимпийских играх-2026.
Биатлон.
Мужчины. Эстафета 4×7,5 км.
1. Франция (Фабьен Клод, Эмильян Жаклен, Кантен Фийон-Майе, Эрик Перро) — 1:19.55,2 (1 штрафной круг + 9 дополнительных патронов).
2. Норвегия (Мартин Ульдаль, Йохан Олав Ботн, Стурла Легрейд, Ветле Кристиансен) — отставание +9,8 секунды (0+6).
3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — +57,5 (0+6).
Бобслей.
Мужчины. Двойки. Заезд 4.
1. Йоханнес Лохнер/Георг Фляйшхауэр (Германия) — 3.39,70 (54,68 + 55,22 + 54,89 + 54,91).
2. Франческо Фридрих/Александр Шуллер (Германия) — 3.41,04 (55,16 + 55,54 + 55,01 + 55,33).
3. Адам Аммур/Александр Шаллер (Германия) — 3.41,52 (55,12 + 56,02 + 55,03 + 55,35).
Конькобежный спорт.
Мужчины. 3200 м. Командная гонка преследования. Финал A.
1. Италия (Давиде Гьотто, Андреа Джованни, Микеле Мальфатти).
2. США (Итан Сепуран, Кейси Доусон, Эмери Леман).
3. Китай (Лю Ханьбинь, Ю Ву, Ли Веньхао).
Женщины. 2400 м. Командная гонка преследования. Финал A.
1. Канада (Ивана Блонден, Валери Мальте, Изабелла Вайдеманн).
2. Нидерланды (Джой Бен, Марейке Груневуд, Антуанетта де Йонг).
3. Япония (Айано Сато, Михо Такаги, Хана Ноаке).
Лыжное двоеборье.
Прыжки, большой трамплин К-120 + гонка 10 км.
Прыжок.
1. Рета Ямамото (Япония) — 150.0.
2. Йоханнес Лампартер (Австрия) — 148.0.
3. Андреас Скоглунд (Норвегия) — 146.1.
4. Томас Реттенеггер (Австрия) — 145.4.
5. Йенс Лурос Офтербо (Норвегия) — 144.6.
6. Кристиан Илвес (Эстония) — 144.0.
7. Илкка Херола (Финляндия) — 141.9.
8. Эро Хирвонен (Финляндия) — 139.3.
9. Эйнар Лурос Офтербо (Норвегия) — 138.9.
10. Марко Хейнис (Франция) — 133.8.
Гонка.
1. Йенс Лурос Офтербо (Норвегия) — 24.45.0.
2. Йоханнес Лампартер (Австрия) — +5,9.
3. Илкка Херола (Финляндия) — +14,8.
4. Андреас Скоглунд (Норвегия) — +41,9.
5. Эро Хирвонен (Финляндия) — +46,5.
6. Эйнар Лурос Офтербо (Норвегия) — +49,3.
7. Кристиан Илвес (Эстония) — +1.01,4.
8. Штефан Реттенеггер (Австрия) — +1.09,7.
9. Винценц Гайгер (Германия) — +1.36,1.
10. Йоханнес Ридзек (Германия) — +1.37,2.
Фристайл.
Мужчины. Биг-эйр. Финал.
1. Тормод Фростад (Норвегия) — 195.50.
2. Мак Форхенд (США) — 193.25.
3. Матей Шванцер (Австрия) — 191.25.
Время начала — московское.
Актуальный медальный зачет Олимпиады-2026, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Италии.
Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko. «СЭ» ведет текстовую трансляцию дня Игр.