Олимпиада-2026, 18 февраля, все медали дня: Шиффрин победила в слаломе, Клэбо и Хедегарт — в командном спринте, Франция — в женской эстафете в биатлоне

Олимпийские игры-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия. 18 февраля, среда
Сноуборд.
Слоупстайл, мужчины.
1. Су Имин (Китай).
2. Тайга Хасегава (Япония).
3. Джейк Кантер (США).
Слоупстайл, женщины.
1. Мари Фукада (Япония).
2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия).
3. Кокомо Мурасе (Япония).
Лыжные гонки.
Командный спринт, свободный стиль, женщины.
1. Йонна Сундлинг — Майя Далквист (Швеция).
2. Надя Келин — Надин Фендрих (Швейцария).
3. Лаура Гиммлер — Колетта Ридзек (Германия).
Командный спринт, свободный стиль, мужчины.
1. Эйнар Хедегарт — Йоханнес Клэбо (Норвегия).
2. Бен Огден — Гас Шумахер (США).
3. Элиа Барп — Федерико Пеллегрино (Италия).
Фристайл. Акробатика, женщины.
1. Сюй Мэнтао (Китай).
2. Даниэлла Скотт (Австралия).
3. Шао Ци (Китай).
Горные лыжи. Слалом, женщины.
1. Микаэла Шиффрин (США).
2. Камилла Раст (Швейцария).
3. Анна Свен Ларссон (Швеция).
Биатлон. Эстафета, женщины.
1. Франция.
2. Швеция.
3. Норвегия.
Шорт-трек.
3000 м, эстафета, женщины.
1. Южная Корея.
2. Италия.
3. Канада.
500 м, мужчины.
1. Стивен Дюбуа (Канада).
2. Мелле ван "т Ваут (Нидерланды).
3. Йенс ван "т Ваут (Нидерланды).