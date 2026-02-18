Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Результаты дня россиян на Олимпийских играх 2026 в Милане — итоги 17 февраля

Во вторник, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане (Италия) в соревнованиях выступила только одна россиянка — фигуристка Аделия Петросян.

Источник: Спорт-Экспресс

Во вторник, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане (Италия) в соревнованиях выступила только одна россиянка — фигуристка Аделия Петросян.

В короткой программе женщин Петросян набрала 72,89 балла и заняла пятое место. Лидирует японка Ами Накаи (78,71), второе место — у ее соотечественницы Каори Сакамото (77,23), третьей идет американка Алиса Лю (76,59), четвертой — еще одна представительница Японии Монэ Тиба (74,00).

Петросян исполнила программу без грубых ошибок, но уступила соперницам в технической сложности и компонентах. Разрыв до призовых мест остается отыгрываемым, поэтому россиянка сохраняет шансы на борьбу за медаль.

Петросян в топ-5, золото Франции после штрафного круга, без сенсаций в хоккейном плей-офф. Главное на Олимпиаде-2026 17 февраля.

Произвольная программа женщин состоится вечером четверга, 19 февраля (начало — в 21.00 по московскому времени, группа лидеров выйдет в заключительной разминке после полуночи 20 февраля).

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше