Результаты дня россиян на Олимпийских играх 2026 в Милане — итоги 17 февраля

Во вторник, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане (Италия) в соревнованиях выступила только одна россиянка — фигуристка Аделия Петросян.
В короткой программе женщин Петросян набрала 72,89 балла и заняла пятое место. Лидирует японка Ами Накаи (78,71), второе место — у ее соотечественницы Каори Сакамото (77,23), третьей идет американка Алиса Лю (76,59), четвертой — еще одна представительница Японии Монэ Тиба (74,00).
Петросян исполнила программу без грубых ошибок, но уступила соперницам в технической сложности и компонентах. Разрыв до призовых мест остается отыгрываемым, поэтому россиянка сохраняет шансы на борьбу за медаль.
Петросян в топ-5, золото Франции после штрафного круга, без сенсаций в хоккейном плей-офф. Главное на Олимпиаде-2026 17 февраля.
Произвольная программа женщин состоится вечером четверга, 19 февраля (начало — в 21.00 по московскому времени, группа лидеров выйдет в заключительной разминке после полуночи 20 февраля).