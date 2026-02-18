Олимпиада 2026 в Милане, 18 февраля: расписание трансляций соревнований дня, где смотреть

Соревнования в восьми видах спорта пройдут на Олимпиаде в среду, 18 февраля. Будут разыграны восемь комплектов медалей.
Расписание соревнований зимних Олимпийских игр-2026 18 февраля (среда).
11.05. Керлинг. Женщины.
12.00. Горные лыжи. Женщины, слалом, 1-я попытка.
13.30. Фристайл. Женщины, акробатика.
13.45. Лыжные гонки. Женщины, командный спринт.
14.10. Хоккей. Мужчины, ¼ финала, Словакия — Германия.
14.15. Лыжные гонки. Мужчины, командный спринт.
15.28. Сноуборд. Мужчины, слоупстайл.
15.30. Горные лыжи. Женщины, слалом, 2-я попытка.
16.05. Керлинг. Мужчины.
16.45. Биатлон. Женщины, эстафета.
18.40. Хоккей. Мужчины, ¼ финала, Канада — Чехия.
20.10. Хоккей. Мужчины, ¼ финала, Финляндия — Швейцария.
21.05. Керлинг. Женщины.
22.15. Шорт-трек. Мужчины, 500 м.
22.50. Шорт-трек. Женщины, командная гонка.
23.10. Хоккей. Мужчины, ¼ финала, США — Швеция.
Время начала — московское.
Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko. «СЭ» ведет текстовые трансляции всех дней Игр.