Олимпиада 2026 в Милане, 18 февраля: расписание трансляций соревнований дня, где смотреть

В среду, 18 февраля, на Олимпиаде пройдут соревнования в восьми видах спорта.

Источник: Спорт-Экспресс

Соревнования в восьми видах спорта пройдут на Олимпиаде в среду, 18 февраля. Будут разыграны восемь комплектов медалей.

Расписание соревнований зимних Олимпийских игр-2026 18 февраля (среда).

11.05. Керлинг. Женщины.

12.00. Горные лыжи. Женщины, слалом, 1-я попытка.

13.30. Фристайл. Женщины, акробатика.

13.45. Лыжные гонки. Женщины, командный спринт.

14.10. Хоккей. Мужчины, ¼ финала, Словакия — Германия.

14.15. Лыжные гонки. Мужчины, командный спринт.

15.28. Сноуборд. Мужчины, слоупстайл.

15.30. Горные лыжи. Женщины, слалом, 2-я попытка.

16.05. Керлинг. Мужчины.

16.45. Биатлон. Женщины, эстафета.

18.40. Хоккей. Мужчины, ¼ финала, Канада — Чехия.

20.10. Хоккей. Мужчины, ¼ финала, Финляндия — Швейцария.

21.05. Керлинг. Женщины.

22.15. Шорт-трек. Мужчины, 500 м.

22.50. Шорт-трек. Женщины, командная гонка.

23.10. Хоккей. Мужчины, ¼ финала, США — Швеция.

Время начала — московское.

Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko. «СЭ» ведет текстовые трансляции всех дней Игр.

