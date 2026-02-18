«Гусарские привез»: российские атлеты высмеяли нехватку презервативов на ОИ

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Ски-альпинист Никита Филиппов и лыжник Савелий Коростелев в соцсетях посмеялись над вопросами невыдачи российским спортсменам подарочных смартфонов и нехватки презервативов в Олимпийской деревне на Играх в Италии.
Ранее Филиппов сообщил, что российским спортсменам не подарили эксклюзивные смартфоны от одного из спонсоров Олимпийских игр, предназначенные для участников. Телефоны с олимпийской гравировкой получат почти 3800 участников Олимпиады и Паралимпиады. Кроме того, в первые дни в Олимпийской деревне возникла проблема из-за нехватки презервативов. Участникам соревнований выделили около 10 тысяч средств контрацепции, но их разобрали за три дня.
«Ни гондонов, ни смартфонов», — иронично заметил Коростелев в комментарии под постом Филиппова в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
На это ски-альпинист ответил: «Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь».
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.