Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша проигнорирует открытие Паралимпийских игр из-за россиян

ВАРШАВА, 18 фев — РИА Новости. Министерство спорта и туризма Польши проигнорирует открытие Паралимпийских игр из-за участия в них российских и белорусских атлетов, говорится в заявлении ведомства.

Источник: Пресс-служба IPC

«Представители министерства спорта и туризма не будут присутствовать на церемонии открытия XIV зимних Паралимпийских игр в связи с тем, что Международный Паралимпийский комитет допустит российских и белорусских спортсменов для участия в Играх с использованием их национальных символов», — говорится в заявлении.

Ранее президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил РИА Новости о том, что шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят с флагом и гимном на Паралимпийских играх впервые с 2014 года.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д’Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.