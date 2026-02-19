Польша проигнорирует открытие Паралимпийских игр из-за россиян

«Представители министерства спорта и туризма не будут присутствовать на церемонии открытия XIV зимних Паралимпийских игр в связи с тем, что Международный Паралимпийский комитет допустит российских и белорусских спортсменов для участия в Играх с использованием их национальных символов», — говорится в заявлении.
Ранее президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил РИА Новости о том, что шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят с флагом и гимном на Паралимпийских играх впервые с 2014 года.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д’Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.