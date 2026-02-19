Петросян, Филиппов, Штольц: за кем следить на Олимпиаде 19 февраля

В керлинге мужские и женские команды проведут по заключительной, 12-й сессии, после чего мужчины выйдут биться в полуфиналах, так что совсем скоро обладатели медалей станут известны и здесь. Что касается хоккея, то здесь мы увидим женский финал. В борьбе за золото — североамериканское противостояние США и Канады, которые не один раз сталкивались между собой в борьбе за главную награду. Фавориты на этот раз — американки, которые по пути в финал пропустили только одну шайбу, отправив в ворота соперниц 31. Девять из них на счету лучшего бомбардира турнира Кэролайн Харви.