Петросян, Филиппов, Штольц: за кем следить на Олимпиаде 19 февраля

За четыре дня до завершения Олимпиады удивительно осознавать, что мы до сих пор не увидели всех видов спорта, которые представлены на главном турнире четырехлетия. Лишь в четверг на свой старт наконец-то выйдут спортсмены совершенно нового для зимних Игр вида — ски-альпинизма. Самым приятным для болельщиков из России является тот факт, что в нем представлен наш спортсмен — Никита Филиппов. Однако главным для большинства российских любителей спорта в этот соревновательный день, видимо, все-таки станет произвольная программа в исполнении звездной фигуристки Аделии Петросян.
Филиппов — один из претендентов на медаль
В ски-альпинизме, или, как его называют иначе, скимо, Россию представит Никита Филиппов, который одним из первых спортсменов нашей страны прошел отбор на Олимпиаду. Всего в ски-альпинизме разыграют три комплекта медалей: по одному в мужском и женском спринте и еще один в рамках смешанной эстафеты. Никита выступит лишь в спринте. Что будет представлять собой сама гонка, в разговоре с «СЭ» рассказала известная российская ски-альпинистка Варвара Прохорова.
"В спринте все участники сначала бегут квалификацию. В ней спортсмены проходят дистанцию на время, стартуя раздельно через каждые 30 секунд. Затем фиксируются 30 лучших результатов. Они распределяются по четвертьфиналам, в каждом из которых по 6 человек. 12 спортсменов проходят в полуфиналы, а из них шестеро сильнейших — в финал.
На Олимпиаде в этом плане будет исключение, потому что квоты дали всего 18 ски-альпинистам. Система получится такой же, но только проведут не пять четвертьфиналов по шесть человек, а три. В целом схема проведения похожа на спринт в лыжных гонках.
Сама дистанция состоит из забега в гору на лыжах. Ее длина примерно 300 метров, а перепад высот — около 75 метров. То есть это довольно крутая гора. В середине подъема происходит перестежка — лыжи нужно снять и быстро закрепить на рюкзаке. Затем небольшой участок преодолевается бегом, а после лыжи надеваются обратно. Наверху горы снимается камус (противоскользящее покрытие. — Прим. «СЭ»), защелкивается пятка лыж — и происходит спуск, как в горнолыжном слаломе. Кто приезжает первым к финишу, тот и победил".
Что касается амбиций Филиппова на медаль, то они оправданно высоки. Незадолго до Олимпиады российский спортсмен смог добиться третьего места на двух этапах Кубка мира. И пьедестал в случае Никиты стал закономерен, ведь еще с самого начала 2025 года, когда он получил возможность снова соревноваться на международном уровне, Филиппов был близок к медалям.
У женщин главный фаворит спринта — француженка Эмили Харроп, которая в последние годы выиграла практически все этапы Кубка мира в этой дисциплине.
Петросян нужно выдавать прокат жизни
Вторым представителем сборной России 19 февраля станет фигуристка Аделия Петросян, которой предстоит откатать произвольную программу. В короткой наша спортсменка, казалось бы, выдала невозможное, забравшись в сильнейшую разминку без элементов ультра-си и базового рейтинга. По итогам первого соревновательного дня россиянка расположилась на пятой позиции, набрав 72,89 балла. Впереди лишь грозные и стабильные японки и действующая чемпионка мира Алиса Лю.
Чтобы забраться повыше, Аделии важно выдавать свой максимум. В ее случае это прокат с двумя четверными тулупами, с которыми наша спортсменка бьется на тренировках. Сейчас российская фигуристка находится в таком положении, что даже одного четверного тулупа ей может не хватить для попадания в призы. И здесь дело в репутации у судей, которой у Аделии пока нет. Один квад еще хоть как-то компенсировал бы отставание в компонентах и низких надбавках за элементы. Но чтобы брать медаль, нужно явно превосходить всех соперниц.
Впрочем, на примере мужского одиночного катания мы видели, что у фигуристов может произойти вообще все что угодно. В мире нет ни одного равного Олимпиаде по напряжению турнира, поэтому здесь могут посыпаться даже самые стойкие спортсмены. И в такой ситуации Петросян будет очень важно взять себя в руки, выйти на лед и продемонстрировать свой максимум. А дальше все уже будет зависеть от судей и прокатов соперников.
За чем еще следить на Олимпиаде 19 февраля?
В керлинге мужские и женские команды проведут по заключительной, 12-й сессии, после чего мужчины выйдут биться в полуфиналах, так что совсем скоро обладатели медалей станут известны и здесь. Что касается хоккея, то здесь мы увидим женский финал. В борьбе за золото — североамериканское противостояние США и Канады, которые не один раз сталкивались между собой в борьбе за главную награду. Фавориты на этот раз — американки, которые по пути в финал пропустили только одну шайбу, отправив в ворота соперниц 31. Девять из них на счету лучшего бомбардира турнира Кэролайн Харви.
Судьбу бронзовой медали решат представительницы Швеции и Швейцарии. А вот у мужских команд будет день отдыха — в пятницу им предстоит разыграть путевки в финал.
Также в этот день мы вновь увидим двоеборцев, которые будут сражаться за награды в командном первенстве. Во фристайле у мужчин сразу две квалификации в разных видах — акробатике и хафпайпе, однако в финалах в этот день встретятся лишь первые. На новый олимпийский старт выйдут и конькобежцы, которым на этот раз предстоит преодолеть дистанцию 1500 м. Здесь ждем третьего золота от американского гения Джордана Штольца.
Павел Буров
Расписание соревнований (время начала — московское)
11.05 Керлинг. Мужчины. Групповой этап. Сессия 12.
11.50 Ски-альпинизм. Женщины. Спринт. Квалификация.
12.00 Лыжное двоеборье. Командное первенство. Прыжки с трамплина.
12.30 Ски-альпинизм. Мужчины. Спринт. Квалификация.
14.55 Ски-альпинизм. Женщины. Спринт. Полуфиналы.
15.25 Ски-альпинизм. Мужчины. Спринт. Полуфиналы.
15.55 Ски-альпинизм. Женщины. Спринт. Финал*
16.00 Лыжное двоеборье. Командное первенство. Лыжные гонки. Командный спринт*
16.00 Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал*
16.05 Керлинг. Женщины. Групповой этап. Сессия 12.
16.15 Ски-альпинизм. Мужчины. Спринт. Финал*
16.40 Хоккей. Женщины. Матч за 3-е место. Швейцария — Швеция.
18.30 Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м*
21.00 Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа*
21.05 Керлинг. Мужчины. Полуфиналы.
21.10 Хоккей. Женщины. Финал. США — Канада*
* Медальные розыгрыши.
Выделены соревнования с участием россиян.