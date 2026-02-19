Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпиада 2026, 19 февраля — кто из россиян выступает сегодня: Петросян (фигурное катание), Филиппов (ски-альпинизм)

Опубликовано расписание выступлений россиян на Олимпиаде-2026 19 февраля.

Источник: Спорт-Экспресс

В четверг, 19 февраля, на Олимпиаде-2026 стартуют два российских спортсмена — фигуристка Аделия Петросян и ски-альпинист Никита Филиппов.

Расписание выступлений российских спортсменов на Олимпиаде-2026 19 февраля (четверг).

12.30. Ски-альпинизм. Никита Филиппов (спринт — раунд I, финал — 16.15).

21.00. Фигурное катание. Аделия Петросян (произвольная программа, начало первой разминки, выступление Петросян — 0.16 20 февраля).

Начало стартов — по московскому времени.

Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию соревновательного дня 19 февраля и онлайн произвольной программы в женском фигурном катании.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше