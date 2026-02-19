Олимпиада 2026, 19 февраля — кто из россиян выступает сегодня: Петросян (фигурное катание), Филиппов (ски-альпинизм)

В четверг, 19 февраля, на Олимпиаде-2026 стартуют два российских спортсмена — фигуристка Аделия Петросян и ски-альпинист Никита Филиппов.
Расписание выступлений российских спортсменов на Олимпиаде-2026 19 февраля (четверг).
12.30. Ски-альпинизм. Никита Филиппов (спринт — раунд I, финал — 16.15).
21.00. Фигурное катание. Аделия Петросян (произвольная программа, начало первой разминки, выступление Петросян — 0.16 20 февраля).
Начало стартов — по московскому времени.
Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию соревновательного дня 19 февраля и онлайн произвольной программы в женском фигурном катании.
