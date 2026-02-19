Италия не будет делать исключений для виз сопровождающих паралимпийцев

МИЛАН, 19 фев — РИА Новости. Италия не будет делать исключений для предоставления виз сопровождающим российских паралимпийцев, заявил РИА Новости источник в МИД страны.
«Исключений для виз сопровождающих не будет. Существуют обычные ограничения для сопровождающих», — сказал собеседник агентства. Отвечая на уточняющий вопрос, он сказал, что речь не идет ни о запрете, ни об облегченном режиме выдачи виз.
В четверг газета Repubblica сообщила, что глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни после протестов Киева предложил избегать выдачи виз сопровождающим российских спортсменов на предстоящей Паралимпиаде.
В сентябре в рамках генассамблеи в Сеуле члены IPC проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России (ПКР) и против продления частичной приостановки членства ПКР. Российским паралимпийцам вернули право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами. Президент ПКР Павел Рожков сообщил РИА Новости о том, что шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии.
МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой.