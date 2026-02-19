Италия не будет делать исключений для виз сопровождающих паралимпийцев

В сентябре в рамках генассамблеи в Сеуле члены IPC проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России (ПКР) и против продления частичной приостановки членства ПКР. Российским паралимпийцам вернули право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами. Президент ПКР Павел Рожков сообщил РИА Новости о том, что шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии.