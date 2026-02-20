Ричмонд
Олимпиада-2026 в Милане: медали и результаты соревнований 19 февраля

В четверг, 19 февраля, на Олимпийских играх 2026 года в Италии были разыграны шесть комплектов медалей.

Источник: Спорт-Экспресс

В четверг, 19 февраля, на Олимпийских играх 2026 года в Италии были разыграны шесть комплектов медалей.

Лидером медального зачета после 13-го дня Игр-2026 остается Норвегия, у которой 16 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых наград. Второе место занимает США (9−12−6), на третьей строчке — Италия (9−5−12).

Марианна Фаттон из Швейцарии стала первой олимпийской чемпионкой в ски-альпинизме.

Российский ски-альпинист Никита Филиппов взял серебро в финале спринтерской гонки. Победил испанец Ориоль Кардона Колл.

Норвежцы Андреас Скоглунд и Йенс Лурос Офтебро выиграли золото в командных соревнованиях двоеборцев.

Китайский конькобежец Нин Чжунянь стал победителем на дистанции 1500 м и установил олимпийский рекорд.

Женская сборная США победила сборную Канады в финале хоккейного турнира.

Американка Алиса Лю завоевала золото в женском одиночном фигурном катании. Россиянка Аделия Петросян стала шестой.

Зимние Олимпийские игры 2026: расписание и результаты соревнований 19 февраля (четверг).

Ски-альпинизм.

Женщины. Спринт. Финал.

1. Марианна Фаттон (Швейцария) — 2.59,77.

2. Эмили Харроп (Франция) — 3.02,15.

3. Ана Алонсо Родригес (Испания) — 3.10,22.

4. Татьяна Паллер (Германия) — 3.13,26.

5. Джулия Мурада (Италия) — 3.15,46.

6. Марго Равинель (Франция) — 3.18,27.

Мужчины. Спринт. Финал.

1. Ориоль Кардона Колл (Испания) — 2.34,03.

2. Никита Филиппов (Россия) — 2.35,55.

3. Тибо Ансельме (Франция) — 2.36,34.

4. Арно Лиета (Швейцария) — 2.39,07.

5. От Феррер Мартинес (Испания) — 2.54,45.

6. Йон Кистлер (Швейцария) — 2.57,87.

Лыжное двоеборье.

Мужчины. Командный спринт (эстафета 2×7.5 км). Финал.

1. Норвегия (Андреас Скоглунд, Йенс Лурос Офтебро) — 41.18,0.

2. Финляндия (Илкка Херола, Эро Хирвонен) — +0,5.

3. Австрия (Штефан Реттенеггер, Йоханнес Лампартер) — +22,3.

4. Италия (Аарон Костнер, Самуэль Коста) — +1.03,5.

5. Германия (Йоханнес Ридзек, Винценц Гайгер) — +1.06,1.

6. Япония (Сора Яки, Рета Ямамото) — +1.36,7.

7. США (Бенджамин Лумис, Никлас Малачински) — +2.24,8.

8. Чехия (Ян Вытржвал, Иржи Конвалинка) — +2.36,7.

9. Франция (Марко Хейнис, Маэль Тирод) — +3.21,0.

10. Словения (Вид Врговник, Гаспер Брекл) — +3.50,7.

Конькобежный спорт.

Мужчины. 1500 м. Финал.

1. Нин Чжунянь (Китай) — 1.41,98 OR.

2. Джордан Штольц (США) — 1.42,75.

3. Кьелд Нейс (Нидерланды) — 1.42,82.

4. Джеп Веннемарс (Нидерланды) — 1.43,05.

5. Даниэле Ди Стефано (Италия) — 1.43,41.

6. Педер Конгсхауг (Норвегия) — 1.43,93.

7. Ким Мин Сок (Корея) — 1.45,13.

8. Габриэль Одор (Австрия) — 1.45,18.

9. Сандер Эйтрем (Норвегия) — 1.45,36.

10. Владимир Семирунний (Польша) — 1.45,37.

Фигурное катание.

Женщины. Одиночное катание.

Произвольная программа.

1. Алиса Лю (США) — 150.20.

2. Каори Сакамото (Япония) — 147.67.

3. Эмбер Гленн (США) — 147.52.

4. Моне Чиба (Япония) — 143.89.

5. Аделия Петросян (Россия) — 141.64.

6. Нина Петрокина (Эстония) — 141.19.

7. Шин Джиа (Корея) — 141.02.

8. Ли Хэ Ин (Корея) — 140.49.

9. Ами Накаи (Япония) — 140,45.

10. Софья Самоделкина (Казахстан) — 138.99.

11. Анастасия Губанова (Грузия) — 138.22.

12. Лара Наки Гутманн (Италия) — 134.19.

13. Изабо Левито (США) — 131.96.

14. Нина Пинцарроне (Бельгия) — 131.33.

15. Луна Хендрикс (Бельгия) — 128.72.

16. Юлия Саутер (Румыния) — 127.80.

17. Иида Кархунен (Финляндия) — 127.73.

18. Ольга Микутина (Австрия) — 123.87.

19. Чжан Жуйян (Китай) — 118.65.

20. Ливия Кайзер (Швейцария) — 115.83.

21. Екатерина Куракова (Польша) — 113.23.

22. Лорин Шильд (Франция) — 111.45.

23. Кимми Репонд (Швейцария) — 100.34.

24. Мария Сенюк (Израиль) — 94.00.

Итоговое положение.

1. Алиса Лю (США) — 226.79.

2. Каори Сакамото (Япония) — 224.90.

3. Ами Накаи (Япония) — 219.16.

4. Моне Чиба (Япония) — 217.88.

5. Эмбер Гленн (США) — 214.91.

6. Аделия Петросян (Россия) — 214.53.

7. Нина Петрокина (Эстония) — 210.82.

8. Ли Хэ Ин (Корея) — 210.56.

9. Анастасия Губанова (Грузия) — 209.99.

10. Софья Самоделкина (Казахстан) — 207.46.

11. Шин Джиа (Корея) — 206.68.

12. Изабо Левито (США) — 202.80.

13. Нина Пинцарроне (Бельгия) — 200.30.

14. Луна Хендрикс (Бельгия) — 199.65.

15. Лара Наки Гутманн (Италия) — 195.75.

16. Иида Кархунен (Финляндия) — 192.79.

17. Юлия Саутер (Румыния) — 190.93.

18. Ольга Микутина (Австрия) — 185.59.

19. Чжан Жуйян (Китай) — 178.03.

20. Екатерина Куракова (Польша) — 173.37.

21. Ливия Кайзер (Швейцария) — 171.52.

22. Лорин Шильд (Франция) — 167.08.

23. Кимми Репонд (Швейцария) — 159.54.

24. Мария Сенюк (Израиль) — 152.61.

Хоккей.

Женщины. Матч за 3-е место.

Швейцария — Швеция — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

Голы: Юнгакер — 2 (Свенссон, Йоханссон), 31:40 — 0:1. Лиманн — 1 (Марти), 35:40 — 1:1. Мюллер — 4 (Вей, Кристен), 69:09 — 2:1.

Нереализованный буллит: Вей (Швейцария), 26:21 (Вратарь).

Вратари: Брендли — Свенссон Трефф.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 25 (5+7+6+7) — 33 (8+10+13+2).

Судьи: Манта, Нурми.

19 февраля. Милан. PalaItalia Santa Giulia.

Женщины. Финал.

США — Канада — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

Голы: О`Нэйл — 3 (мен., Стэйси, Фаст), 20:54 — 0:1. Найт — 3 (Эдвардс, Келлер), 57:56 — 1:1. Келлер — 3 (Хайсе), 64:07 — 2:1.

Вратари: Франкель — Дебьен.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 33 (6+14+8+5) — 31 (8+13+8+2).

Судьи: Кук, Мюррей.

19 февраля. Милан. PalaItalia Santa Giulia.

Актуальный медальный зачет Олимпиады-2026, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Италии.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

