Олимпиада-2026 в Милане: медали и результаты соревнований 19 февраля

В четверг, 19 февраля, на Олимпийских играх 2026 года в Италии были разыграны шесть комплектов медалей.
Лидером медального зачета после 13-го дня Игр-2026 остается Норвегия, у которой 16 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых наград. Второе место занимает США (9−12−6), на третьей строчке — Италия (9−5−12).
Марианна Фаттон из Швейцарии стала первой олимпийской чемпионкой в ски-альпинизме.
Российский ски-альпинист Никита Филиппов взял серебро в финале спринтерской гонки. Победил испанец Ориоль Кардона Колл.
Норвежцы Андреас Скоглунд и Йенс Лурос Офтебро выиграли золото в командных соревнованиях двоеборцев.
Китайский конькобежец Нин Чжунянь стал победителем на дистанции 1500 м и установил олимпийский рекорд.
Женская сборная США победила сборную Канады в финале хоккейного турнира.
Американка Алиса Лю завоевала золото в женском одиночном фигурном катании. Россиянка Аделия Петросян стала шестой.
Ски-альпинизм.
Женщины. Спринт. Финал.
1. Марианна Фаттон (Швейцария) — 2.59,77.
2. Эмили Харроп (Франция) — 3.02,15.
3. Ана Алонсо Родригес (Испания) — 3.10,22.
4. Татьяна Паллер (Германия) — 3.13,26.
5. Джулия Мурада (Италия) — 3.15,46.
6. Марго Равинель (Франция) — 3.18,27.
Мужчины. Спринт. Финал.
1. Ориоль Кардона Колл (Испания) — 2.34,03.
2. Никита Филиппов (Россия) — 2.35,55.
3. Тибо Ансельме (Франция) — 2.36,34.
4. Арно Лиета (Швейцария) — 2.39,07.
5. От Феррер Мартинес (Испания) — 2.54,45.
6. Йон Кистлер (Швейцария) — 2.57,87.
Лыжное двоеборье.
Мужчины. Командный спринт (эстафета 2×7.5 км). Финал.
1. Норвегия (Андреас Скоглунд, Йенс Лурос Офтебро) — 41.18,0.
2. Финляндия (Илкка Херола, Эро Хирвонен) — +0,5.
3. Австрия (Штефан Реттенеггер, Йоханнес Лампартер) — +22,3.
4. Италия (Аарон Костнер, Самуэль Коста) — +1.03,5.
5. Германия (Йоханнес Ридзек, Винценц Гайгер) — +1.06,1.
6. Япония (Сора Яки, Рета Ямамото) — +1.36,7.
7. США (Бенджамин Лумис, Никлас Малачински) — +2.24,8.
8. Чехия (Ян Вытржвал, Иржи Конвалинка) — +2.36,7.
9. Франция (Марко Хейнис, Маэль Тирод) — +3.21,0.
10. Словения (Вид Врговник, Гаспер Брекл) — +3.50,7.
Конькобежный спорт.
Мужчины. 1500 м. Финал.
1. Нин Чжунянь (Китай) — 1.41,98 OR.
2. Джордан Штольц (США) — 1.42,75.
3. Кьелд Нейс (Нидерланды) — 1.42,82.
4. Джеп Веннемарс (Нидерланды) — 1.43,05.
5. Даниэле Ди Стефано (Италия) — 1.43,41.
6. Педер Конгсхауг (Норвегия) — 1.43,93.
7. Ким Мин Сок (Корея) — 1.45,13.
8. Габриэль Одор (Австрия) — 1.45,18.
9. Сандер Эйтрем (Норвегия) — 1.45,36.
10. Владимир Семирунний (Польша) — 1.45,37.
Фигурное катание.
Женщины. Одиночное катание.
Произвольная программа.
1. Алиса Лю (США) — 150.20.
2. Каори Сакамото (Япония) — 147.67.
3. Эмбер Гленн (США) — 147.52.
4. Моне Чиба (Япония) — 143.89.
5. Аделия Петросян (Россия) — 141.64.
6. Нина Петрокина (Эстония) — 141.19.
7. Шин Джиа (Корея) — 141.02.
8. Ли Хэ Ин (Корея) — 140.49.
9. Ами Накаи (Япония) — 140,45.
10. Софья Самоделкина (Казахстан) — 138.99.
11. Анастасия Губанова (Грузия) — 138.22.
12. Лара Наки Гутманн (Италия) — 134.19.
13. Изабо Левито (США) — 131.96.
14. Нина Пинцарроне (Бельгия) — 131.33.
15. Луна Хендрикс (Бельгия) — 128.72.
16. Юлия Саутер (Румыния) — 127.80.
17. Иида Кархунен (Финляндия) — 127.73.
18. Ольга Микутина (Австрия) — 123.87.
19. Чжан Жуйян (Китай) — 118.65.
20. Ливия Кайзер (Швейцария) — 115.83.
21. Екатерина Куракова (Польша) — 113.23.
22. Лорин Шильд (Франция) — 111.45.
23. Кимми Репонд (Швейцария) — 100.34.
24. Мария Сенюк (Израиль) — 94.00.
Итоговое положение.
1. Алиса Лю (США) — 226.79.
2. Каори Сакамото (Япония) — 224.90.
3. Ами Накаи (Япония) — 219.16.
4. Моне Чиба (Япония) — 217.88.
5. Эмбер Гленн (США) — 214.91.
6. Аделия Петросян (Россия) — 214.53.
7. Нина Петрокина (Эстония) — 210.82.
8. Ли Хэ Ин (Корея) — 210.56.
9. Анастасия Губанова (Грузия) — 209.99.
10. Софья Самоделкина (Казахстан) — 207.46.
11. Шин Джиа (Корея) — 206.68.
12. Изабо Левито (США) — 202.80.
13. Нина Пинцарроне (Бельгия) — 200.30.
14. Луна Хендрикс (Бельгия) — 199.65.
15. Лара Наки Гутманн (Италия) — 195.75.
16. Иида Кархунен (Финляндия) — 192.79.
17. Юлия Саутер (Румыния) — 190.93.
18. Ольга Микутина (Австрия) — 185.59.
19. Чжан Жуйян (Китай) — 178.03.
20. Екатерина Куракова (Польша) — 173.37.
21. Ливия Кайзер (Швейцария) — 171.52.
22. Лорин Шильд (Франция) — 167.08.
23. Кимми Репонд (Швейцария) — 159.54.
24. Мария Сенюк (Израиль) — 152.61.
Хоккей.
Женщины. Матч за 3-е место.
Швейцария — Швеция — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).
Голы: Юнгакер — 2 (Свенссон, Йоханссон), 31:40 — 0:1. Лиманн — 1 (Марти), 35:40 — 1:1. Мюллер — 4 (Вей, Кристен), 69:09 — 2:1.
Нереализованный буллит: Вей (Швейцария), 26:21 (Вратарь).
Вратари: Брендли — Свенссон Трефф.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 25 (5+7+6+7) — 33 (8+10+13+2).
Судьи: Манта, Нурми.
19 февраля. Милан. PalaItalia Santa Giulia.
Женщины. Финал.
США — Канада — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).
Голы: О`Нэйл — 3 (мен., Стэйси, Фаст), 20:54 — 0:1. Найт — 3 (Эдвардс, Келлер), 57:56 — 1:1. Келлер — 3 (Хайсе), 64:07 — 2:1.
Вратари: Франкель — Дебьен.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 33 (6+14+8+5) — 31 (8+13+8+2).
Судьи: Кук, Мюррей.
19 февраля. Милан. PalaItalia Santa Giulia.
