Олимпиада-2026 в Милане: Норвегия возглавляет медальный зачет за 3 дня до конца Игр

В четверг, 19 февраля, на Олимпийских играх разыграли шесть комплектов наград.
Чемпионы и призеры были определены в ски-альпинизме (мужчины и женщины, спринт — всего два комплекта), фигурном катании (женщины, одиночное катание), хоккее (женский турнир, финал), конькобежном спорте (мужчины, 1500 м) и лыжном двоеборье (командный спринт).
Россиянин Никита Филиппов стал серебряным призером в ски-альпинизме и принес нашей стране первую медаль Игр-2026.
«Папа с утра написал: “Это твоя тема”. Эксклюзивное интервью Никиты Филиппова.
Лидером медального зачета после 13-го дня Игр-2026 остается Норвегия, у которой 16 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых наград. Второе место занимает США (9−12−6), на третьей строчке — Италия (9−5−12).
Медальный зачет Олимпиады-2026.
Золото.
Серебро.
Бронза.
Всего.
1.
Норвегия.
16.
8.
10.
34.
2.
США.
9.
12.
6.
27.
3.
Италия.
9.
5.
12.
26.
4.
Франция.
6.
8.
5.
19.
5.
Нидерланды.
6.
7.
3.
16.
6.
Швеция.
6.
6.
3.
15.
7.
Швейцария.
6.
4.
4.
14.
8.
Германия.
5.
8.
8.
21.
9.
Австрия.
5.
8.
5.
18.
10.
Япония.
5.
7.
12.
24.
11.
Канада.
4.
5.
6.
15.
12.
Китай.
3.
3.
4.
10.
13.
Австралия.
3.
2.
1.
6.
14.
Великобритания.
3.
0.
0.
3.
15.
Корея.
2.
2.
3.
7.
16.
Чехия.
2.
2.
0.
4.
17.
Словения.
2.
1.
1.
4.
18.
Испания.
1.
0.
1.
2.
19.
Бразилия.
1.
0.
0.
1.
20.
Казахстан.
1.
0.
0.
1.
21.
Польша.
0.
3.
1.
4.
22.
Новая Зеландия.
0.
2.
1.
3.
23.
Финляндия.
0.
1.
4.
5.
24.
Латвия.
0.
1.
1.
2.
25.
Грузия.
0.
1.
0.
1.
26.
Россия.
0.
1.
0.
1.
27.
Болгария.
0.
0.
2.
2.
28.
Бельгия.
0.
0.
1.
1.
Актуальный медальный зачет Олимпиады-2026, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Италии.
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.