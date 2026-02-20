Результаты дня россиян на Олимпийских играх 2026 в Милане — итоги 19 февраля

Узнать больше по теме

Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста

Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.