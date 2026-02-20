Результаты дня россиян на Олимпийских играх 2026 в Милане — итоги 19 февраля

Итог дня 19 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине (Италия) для российских спортсменов:
Никита Филиппов — серебро в ски-альпинизме Аделия Петросян — шестое место в фигурном катании.
В четверг, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине (Италия) российские спортсмены отметились двумя выступлениями — в ски-альпинизме и фигурном катании.
В дебютной олимпийской дисциплине ски-альпинизма россиянин Никита Филиппов стал серебряным призером в мужском спринте. В финале он финишировал вторым (временя — 2.35,55) и уступил лишь испанцу Ориолю Кардоне Коллу (2.34,03), а бронзу взял француз Тибо Ансельме (2.36,34).
Это историческая медаль для России в новом олимпийском виде —ски-альпинизм впервые представлен на Играх, а Филиппов заодно стал первым россиянином в нейтральном статусе с наградой Милана-2026.
В фигурном катании россиянка Аделия Петросян завершила соревнования одиночниц на шестом месте. В произвольной программе она не приземлила четверной тулуп и стала пятой (141,64) и потеряла одну строчку после короткой программы (сумма 214,53).
Победу одержала американка Алиса Лю (226,79), серебро и бронзу получили японки Каори Сакамото (224,90) и Ами Накаи (219,16).
Всего к Олимпийским играм-2026 были допущены 13 российских спортсменов в статусе нейтральных атлетов.