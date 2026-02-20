Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бобслеиста Вон Юн Чжона и биатлонистку Талихярм избрали в Комиссию спортсменов МОК

Участники зимних Олимпийских игр-2026 в Италии избрали двух своих представителей в Комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Ими стали южнокорейский бобслеист Юн Чжон Вон и эстонская биатлонистка Йоханна Талихярм.

Участники зимних Олимпийских игр-2026 в Италии избрали двух своих представителей в Комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Ими стали южнокорейский бобслеист Юн Чжон Вон и эстонская биатлонистка Йоханна Талихярм, сообщает ESPN.

Их восьмилетний срок полномочий включает право голоса при выборе столицы летних Олимпийских игр 2036 года наряду с остальными членами МОК.

Вон одержал победу в голосовании, в котором участвовали 11 кандидатов, набрав 1176 голосов. Талихярм завоевала второе место, получив 983 голоса. Всего было подано 2393 голоса, что составило 83,4 процента от имеющих право голоса спортсменов на Играх-2026.

Среди кандидатов, не прошедших в комитет, были олимпийские чемпионы: китайский фигурист Цун Хань, канадская фристайлистка Мариэль Томпсон и украинский фристайлист Александр Абраменко.

40-летнему Вону, который пилотирует экипаж четверки, его олимпийская карьера принесла серебро на домашних Играх в Пхенчхане в 2018 году. Он также выступал в Сочи в 2014-м и Пекине в 2022-м.

32-летняя Талихярм также участвовала в трех последних зимних Олимпиадах.

В составе Комиссии спортсменов они сменят финскую хоккеистку Эмму Терхо и норвежскую лыжницу Астрид Якобсен, чей восьмилетний срок истекает 22 февраля. Квота спортсменов в МОК составляет 15 избираемых членов.

Терхо представляла спортсменов в исполкоме МОК с 2021 года. Ее предшественником на этом посту была нынешний президент МОК Кирсти Ковентри.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше