Бобслеиста Вон Юн Чжона и биатлонистку Талихярм избрали в Комиссию спортсменов МОК

Узнать больше по теме

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?

В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.