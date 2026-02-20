Бобслеиста Вон Юн Чжона и биатлонистку Талихярм избрали в Комиссию спортсменов МОК

Участники зимних Олимпийских игр-2026 в Италии избрали двух своих представителей в Комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Ими стали южнокорейский бобслеист Юн Чжон Вон и эстонская биатлонистка Йоханна Талихярм, сообщает ESPN.
Их восьмилетний срок полномочий включает право голоса при выборе столицы летних Олимпийских игр 2036 года наряду с остальными членами МОК.
Вон одержал победу в голосовании, в котором участвовали 11 кандидатов, набрав 1176 голосов. Талихярм завоевала второе место, получив 983 голоса. Всего было подано 2393 голоса, что составило 83,4 процента от имеющих право голоса спортсменов на Играх-2026.
Среди кандидатов, не прошедших в комитет, были олимпийские чемпионы: китайский фигурист Цун Хань, канадская фристайлистка Мариэль Томпсон и украинский фристайлист Александр Абраменко.
40-летнему Вону, который пилотирует экипаж четверки, его олимпийская карьера принесла серебро на домашних Играх в Пхенчхане в 2018 году. Он также выступал в Сочи в 2014-м и Пекине в 2022-м.
32-летняя Талихярм также участвовала в трех последних зимних Олимпиадах.
В составе Комиссии спортсменов они сменят финскую хоккеистку Эмму Терхо и норвежскую лыжницу Астрид Якобсен, чей восьмилетний срок истекает 22 февраля. Квота спортсменов в МОК составляет 15 избираемых членов.
Терхо представляла спортсменов в исполкоме МОК с 2021 года. Ее предшественником на этом посту была нынешний президент МОК Кирсти Ковентри.