Россиянка рассказала о множестве русскоязычных волонтеров на ОИ-2026

По словам девушки, за пределами арены встретиться с коллегами пока не получается, но на рабочих сменах удалось найти общий язык с некоторыми волонтерами. В частности, она подружилась с итальянской коллегой, с которой их несколько раз ставили вместе. «Целую смену мы о чем-то разговаривали, обсуждали результаты, болтали и сдружились», — добавила россиянка.