Россиянка рассказала о множестве русскоязычных волонтеров на ОИ-2026

Российская волонтер Ульяна, работавшая на Олимпийских играх в Италии, рассказала РБК, что на аренах оказалось много русскоязычных волонтеров из России и Казахстана.

Источник: РБК Спорт

«Вообще хочется отметить, что очень много русских волонтеров или как минимум русскоязычных. Очень много людей-волонтеров из Казахстана встретила», — поделилась она.

По словам девушки, за пределами арены встретиться с коллегами пока не получается, но на рабочих сменах удалось найти общий язык с некоторыми волонтерами. В частности, она подружилась с итальянской коллегой, с которой их несколько раз ставили вместе. «Целую смену мы о чем-то разговаривали, обсуждали результаты, болтали и сдружились», — добавила россиянка.

Российские спортсмены выступают на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. Церемония закрытия Олимпиады пройдет 22 февраля в Вероне.