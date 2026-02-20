Роднина: скоро российские спортсмены будут выступать в полном объёме

Ранее об этом рассказал вице-президент Федерации альпинизма России, главный тренер сборной страны Павел Шабалин.
В церемонии поучаствуют ски-альпинист Никита Филиппов, в активе которого серебряная медаль Игр, а также фигуристка Аделия Петросян и лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.
«Конечно, хорошо, что наших спортсменов пригласили на закрытие Олимпиады. Они же ничего не нарушили. Потихонечку всё начинает становиться на свои позиции. Ограничения не снимаются так быстро. Это хорошая тенденция. Всё идёт к тому, что мы скоро будем выступать в полном объёме: на всех соревнованиях, со всеми государственными символами», — сказала Роднина Metaratings.ru.
Церемония закрытия Олимпийских игр пройдёт 22 февраля в Вероне.