Тихонов назвал главную проблему российского спорта

Филиппов в четверг стал вторым в спринте. Он выиграл первую для россиян медаль на Играх 2026 года в Италии.
«Я первый старт выиграл в 1968 году. Понимаете, мы не ценим то, что было. Нигде вы не услышите комментариев об этой истории. Никто ничего не помнит. У нас нет истории, мы ее похоронили. Идет Олимпиада, проходят Кубки Содружества — хоть кого-нибудь упомянули бы из ветеранов спорта. Вот это наша главная беда. А теперь — серебро. Представляете, серебро! Посчитайте в истории, сколько у нас было побед, а мы сейчас преподносим молодежи: “Ой, серебро, вы представляете!” — сказал Тихонов.
«Проходят соревнования по биатлону, по лыжным гонкам — никого из легенд не приглашают, никого не вспоминают. Вот где беда. Посмотрите на НБА — каждый год собирают всех живых, кто играл в высшей лиге в Америке. Им минимум 15 минут зал аплодирует стоя, их перечисляют, показывают на экране. У нас кого-нибудь вспомнили? А теперь — серебро. Я вспоминаю: я два чемпионата мира подряд выиграл. А потом по вине тренера проиграл, стал вторым — меня чуть ли не предателем назвали. Это было в 1971 году», — отметил собеседник агентства.
По его словам, сейчас нет конкретных примеров для молодежи. «Где они? (Елена) Вяльбе — 14-кратная чемпионка мира, президент федерации. Как только ее ни поливает (Дмитрий) Губерниев. Это что такое? Вот где беда», — добавил Тихонов.