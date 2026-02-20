Тихонов назвал главную проблему российского спорта

«Я первый старт выиграл в 1968 году. Понимаете, мы не ценим то, что было. Нигде вы не услышите комментариев об этой истории. Никто ничего не помнит. У нас нет истории, мы ее похоронили. Идет Олимпиада, проходят Кубки Содружества — хоть кого-нибудь упомянули бы из ветеранов спорта. Вот это наша главная беда. А теперь — серебро. Представляете, серебро! Посчитайте в истории, сколько у нас было побед, а мы сейчас преподносим молодежи: “Ой, серебро, вы представляете!” — сказал Тихонов.