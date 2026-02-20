Ричмонд
Тихонов назвал главную проблему российского спорта

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА Новости, что главная беда российского спорта состоит в том, что все забывают титулованных спортсменов прошлых лет, гордясь при этом одной медалью Олимпиады в Италии, которую завоевал ски-альпинист Никита Филиппов.

Источник: Спорт РИА Новости

Филиппов в четверг стал вторым в спринте. Он выиграл первую для россиян медаль на Играх 2026 года в Италии.

«Я первый старт выиграл в 1968 году. Понимаете, мы не ценим то, что было. Нигде вы не услышите комментариев об этой истории. Никто ничего не помнит. У нас нет истории, мы ее похоронили. Идет Олимпиада, проходят Кубки Содружества — хоть кого-нибудь упомянули бы из ветеранов спорта. Вот это наша главная беда. А теперь — серебро. Представляете, серебро! Посчитайте в истории, сколько у нас было побед, а мы сейчас преподносим молодежи: “Ой, серебро, вы представляете!” — сказал Тихонов.

«Проходят соревнования по биатлону, по лыжным гонкам — никого из легенд не приглашают, никого не вспоминают. Вот где беда. Посмотрите на НБА — каждый год собирают всех живых, кто играл в высшей лиге в Америке. Им минимум 15 минут зал аплодирует стоя, их перечисляют, показывают на экране. У нас кого-нибудь вспомнили? А теперь — серебро. Я вспоминаю: я два чемпионата мира подряд выиграл. А потом по вине тренера проиграл, стал вторым — меня чуть ли не предателем назвали. Это было в 1971 году», — отметил собеседник агентства.

По его словам, сейчас нет конкретных примеров для молодежи. «Где они? (Елена) Вяльбе — 14-кратная чемпионка мира, президент федерации. Как только ее ни поливает (Дмитрий) Губерниев. Это что такое? Вот где беда», — добавил Тихонов.

