Главе РУСАДА указали на прошлое

«Эти фантазии, основанные на желании продвинуть “жареные факты”, видимо, для увеличения продаж номера, не соответствуют действительности. Мне известно, что в The New York Times сокращения, журналисты гоняются за такими инфоповодами. В период Олимпийских игр 2014 года я отвечала за образовательную программу и была членом команды WADA, даже потенциальной возможности не имела соприкасаться с деятельностью антидопинговой лаборатории, тем более влиять на процессы сбора допинг-проб и их последующего исследования, — заявила Вероника Логинова “РИА Новости”.— Я рассматриваю возможность жесткого реагирования на возможные публикации оскорбительного, клеветнического характера. В случае, если они готовы к материальным искам в свой адрес, пусть готовятся. Я подготовила соответствующее письмо в адрес главного редактора The New York Times с требованием направить в мой адрес якобы имеющиеся в распоряжении его журналистов доказательства моей причастности к допинговым махинациям в Сочи либо опровергнуть публикацию».