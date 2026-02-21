Какие шансы у России на медали в последние дни Олимпиады

В начале года именно в масс-старте на этой олимпийской трассе в Валь-де-Фьемме он финишировал четвертым. Коростелев не является фаворитом в борьбе за медали, но входит в число претендентов. Букмекеры ставят Коростелева на пятое-шестое места в списке претендентов с коэффициентом 22,00. Масс-старт начнется в 13:00 мск.