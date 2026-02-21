Какие шансы у России на медали в последние дни Олимпиады

Кто из россиян выступит в последние дни Олимпиады
21 февраля
13:00. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (масс-старт).
17:50. Конькобежный спорт. Анастасия Семенова (масс-старт, начало полуфиналов).
22 февраля
12:00. Лыжные гонки. Дарья Непряева (масс-старт)
На данный момент у России одна медаль — серебро, добытое ски-альпинистом Никитой Филипповым. Россия уже точно выступит не хуже Олимпиады-2024, где на 15 спортсменов пришлось одно серебро.
Кто из россиян имеет наилучшие шансы на медаль Олимпиады
В субботу 21 февраля есть реальные шансы на пополнение медального запаса. Российский лыжник Савелий Коростелев пробежит масс-старт на 50 км.
В начале года именно в масс-старте на этой олимпийской трассе в Валь-де-Фьемме он финишировал четвертым. Коростелев не является фаворитом в борьбе за медали, но входит в число претендентов. Букмекеры ставят Коростелева на пятое-шестое места в списке претендентов с коэффициентом 22,00. Масс-старт начнется в 13:00 мск.
На Олимпиаде Коростелев уже оказывался в шаге от медали. Случилось это в скиатлоне. Из оставшихся россиян Коростелев имеет наилучшие шансы на медали.
Кто еще из россиян может завоевать медали Олимпиады в последние дни
В 17:50 мск 21 февраля начнутся полуфиналы масс-старта в конькобежном спорте. От России выступит Анастасия Семенова. Она не входит в число претенденток на медали, и попадание в призовую тройку будет большой сенсацией.
Семенова, как и многие наши олимпийцы, лишь в конце 2025 года дебютировала на международной арене. В масс-старте не поднималась выше десятого места.
Как и Коростелев, Непряева неплохо выступила в масс-старте Тур де Ски на олимпийской трассе в Валь-де-Фьемме, заняв шестое место. При этом она попадала в топ-8 в масс-старте и на Кубке мира.
Однако на этой Олимпиаде дела у россиянки пока не клеятся. Она ни разу не вошла даже в топ-15. Букмекеры ставят Непряева на 11−15-е места в списке претендентов на медали с коэффициентом выше 80. Женский масс-старт начнется в 12:00 мск.