Коростелев, Семенова, Вирер: за кем следить на Олимпиаде 21 февраля

На Кубке мира наша конькобежка трижды выступала в масс-стартах, но выше 10-го места Анастасии еще не удавалось забраться ни разу. Так как Семенова пока не выступала на Олимпиаде, оценить ее состояние трудно. Но очевидно, что задача-минимум для нее — попадание в финал, в котором все будет зависеть уже от россиянки. Главное — не ждать подарков от соперниц, а брать инициативу в свои руки, что позволит забраться повыше.