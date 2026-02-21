Коростелев, Семенова, Вирер: за кем следить на Олимпиаде 21 февраля

Этот день на Олимпийских играх в Италии — самый урожайный с точки зрения медальных розыгрышей. Сильнейшие спортсмены мира поборются за десять комплектов наград в разных видах спорта. В двух из них конкуренцию попробуют навязать представители сборной России. И если шансы на медаль конькобежки Анастасии Семеновой не слишком очевидны, то для Савелия Коростелева марафон — главная гонка Олимпиады. Именно в ней обладатель Кубка России намерен показать свой высокий уровень.
Коростелев должен навязать конкуренцию в марафоне
Для российского лыжника субботний марафон является чуть ли не идеальным для борьбы за призовые места. Во-первых, это будет гонка с общего старта, в которых Савелий чувствует себя комфортнее, чем в разделках. Во-вторых, дистанцию спортсменам предстоит преодолеть классическим стилем, к которому Коростелев тяготеет. Россиянин способен провести всю 50-километровую дистанцию в лидирующей группе, так как на Олимпиаде он находится в хорошей форме.
Но и конкуренты у нашего лыжника очень серьезные. Безусловным фаворитом гонки является Йоханнес Клебо, который по ходу Олимпийских игр в Италии уже выиграл все, что только можно. Чтобы еще раз подчеркнуть свое величие, норвежцу необходимо завоевать еще одну первую позицию, которая сделает его 11-кратным олимпийским чемпионом, и оформить все возможное лыжное золото в рамках одной Олимпиады.
Серьезной силой может стать финн Ийво Нисканен, который выиграл именно эту гонку на ОИ-2018. Этот спортсмен — признанный классист, хотя в финских СМИ появились неутешительные новости. Оказывается, Ийво проболел на этой неделе и находился в изоляции от команды. Решение по поводу участия в марафоне будет принято утром в день старта. Но даже если финн сможет выступить, вряд ли сразу же после болезни можно будет продемонстрировать хороший результат.
Незадолго до гонки простуда подкосила еще и крепкого шведского парня. Выйти на дистанцию 50 километров не сможет и Вильям Поромаа, высоко котировавшийся перед стартом. Кроме того, расположение сборной Швеции покинул и глава их сервиса, так что шансы на успех кого-то из этой команды в некоторой степени упали.
Исходя из всего этого, можно предположить, что вся основная борьба развернется между норвежцами, Савелием и, возможно, французом Матисом Деложем, который в двух дистанционных гонках этой Олимпиады неизменно выигрывал серебро вслед за Йоханнесом Клебо. Вряд ли кто-то еще сможет вмешаться в розыгрыш наград, поэтому Коростелеву в лучших традициях российских спортсменов придется бороться именно с представителями Норвегии.
Финал для Семеновой
Своего старта на Олимпийских играх в Италии дождалась Анастасия Семенова. Российская конькобежка выступит в масс-старте — дисциплине, в которой спортсменам необходимо преодолеть 16 кругов. Сама гонка является относительно новой, ведь дебютировала она в программе Олимпиады в 2018 году.
Для Анастасии текущий сезон является первым на международной арене среди взрослых. Ранее, еще до отстранения россиян, Семенова выступала лишь на юниорских стартах. Теперь же, после получения нейтрального статуса и успешного прохождения отбора, спортсменка получила возможность выступления на Олимпиаде.
На Кубке мира наша конькобежка трижды выступала в масс-стартах, но выше 10-го места Анастасии еще не удавалось забраться ни разу. Так как Семенова пока не выступала на Олимпиаде, оценить ее состояние трудно. Но очевидно, что задача-минимум для нее — попадание в финал, в котором все будет зависеть уже от россиянки. Главное — не ждать подарков от соперниц, а брать инициативу в свои руки, что позволит забраться повыше.
Свои медали в этой дисциплине разыграют и мужчины.
За чем еще следить на Олимпиаде 21 февраля
Одним из центральных событий соревновательного дня станет биатлонная гонка с общего старта среди женщин. Чисто по-человечески хочется, чтобы в своей последней олимпийской гонке, на родной земле и на глазах у местных болельщиков до личной медали наконец-то доехала Доротея Вирер. Своими выступлениями по ходу сезона итальянка доказала, что она еще способна бороться за самые высокие места, но продемонстрировать это на Олимпиаде ей пока не удалось. Соперницы — самые грозные: бригада француженок, норвежка Киркейде и сокомандница Виттоцци. Именно они и могут помешать Доро осуществить заветную мечту.
Также 20 февраля медали будут разыграны во фристайле: мужчины встретятся в ски-кроссе, женщины — в финале хафпайпа, микст-команды — в акробатике. Также завершают свою программу ски-альпинисты — они разыграют награды в смешанной эстафете. Судьба бронзы решится и в женском керлинге, где противостоять друг другу будут сборные Канады и США.
Первые попытки проведут мужские четверки в бобслее, а вот женские двойки, наоборот, завершат свое выступление и узнают обладателей медалей. Тут четвертое олимпийское золото может завоевать американка Кейли Хамфрис. Чемпионы станут известны и в мужском керлинге, где в финале встретятся Канада и Великобритания, которую представляют шотландцы. А вишенкой на торте под конец этого соревновательного дня станет мужской хоккейный матч за третье место.
Павел Буров
Расписание соревнований Олимпиады-2026 на 21 февраля (время начала — московское)
12.00 Бобслей. Мужчины. Четверки. 1-й заезд.
12.45 Фристайл. Микст. Акробатика. Финалы*
13.00 Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт, классический стиль, 50 км* (Наши: Савелий Коростелев).
13.57 Бобслей. Мужчины. Четверки. 2-й заезд.
14.00 Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Финалы*
15.30 Ски-альпинизм. Смешанная эстафета*
16.05 Керлинг. Женщины. Матч за 3-е место. Канада — США.
16.15 Биатлон. Женщины. Масс-старт*
17.00 Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. Полуфиналы.
17.50 Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. Полуфиналы (Наши: Анастасия Семенова).
18.40 Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. Финалы*
19.15 Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. Финалы*
21.00 Бобслей. Женщины. Двойки. 3-й заезд.
21.05 Керлинг. Мужчины. Финал. Великобритания — Канада*
21.30 Фристайл. Женщины. Хафпайп. Финал*
22.40 Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место.
23.05 Бобслей. Женщины. Двойки. 4-й заезд*
* Медальные розыгрыши.