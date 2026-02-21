Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачет — таблица на 20 февраля

В пятницу, 20 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Италии разыграли семь комплектов наград.
— биатлон (мужчины, масс-старт).
— фристайл (женщины, ски-кросс; мужчины, акробатика; мужчины, хаф-пайп).
— конькобежный спорт (женщины, 1500 м).
— шорт-трек (женщины, 1500 м; мужчины, эстафета 5000 м).
Лидером медального зачета остается сборная Норвегии, у которой 17 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых наград. Второе место занимает США (10−12−7), на третьей строчке — Италия (9−5−13).
Медальный зачет Олимпиады-2026.
Золото.
Серебро.
Бронза.
Всего.
1.
Норвегия.
17.
10.
10.
37.
2.
США.
10.
12.
7.
29.
3.
Италия.
9.
5.
13.
27.
4.
Нидерланды.
8.
7.
3.
18.
5.
Германия.
6.
8.
8.
22.
6.
Франция.
6.
8.
6.
20.
7.
Швейцария.
6.
6.
5.
17.
8.
Швеция.
6.
6.
4.
16.
9.
Австрия.
5.
8.
5.
18.
10.
Япония.
5.
7.
12.
24.
11.
Канада.
4.
5.
8.
17.
12.
Китай.
4.
3.
5.
12.
13.
Корея.
3.
4.
3.
10.
14.
Австралия.
3.
2.
1.
6.
15.
Великобритания.
3.
0.
0.
3.
16.
Чехия.
2.
2.
0.
4.
17.
Словения.
2.
1.
1.
4.
18.
Испания.
1.
0.
1.
2.
19.
Бразилия.
1.
0.
0.
1.
20.
Казахстан.
1.
0.
0.
1.
21.
Польша.
0.
3.
1.
4.
22.
Новая Зеландия.
0.
2.
1.
3.
23.
Финляндия.
0.
1.
4.
5.
24.
Латвия.
0.
1.
1.
2.
25.
Грузия.
0.
1.
0.
1.
26.
Россия.
0.
1.
0.
1.
27.
Эстония.
0.
1.
0.
1.
28.
Болгария.
0.
0.
2.
2.
29.
Бельгия.
0.
0.
1.
1.
Актуальный медальный зачет Олимпиады-2026, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Италии.
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.