Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпиада 2026, 21 февраля — кто из россиян выступает сегодня: Коростелев (лыжи), Семенова (коньки)

Опубликовано расписание выступлений россиян на Олимпиаде-2026 21 февраля.

В субботу, 21 февраля, на Олимпиаде-2026 стартуют два российских спортсмена — лыжник Савелий Коростелев и конькобежка Анастасия Семенова.

Расписание выступлений российских спортсменов на Олимпиаде-2026 21 февраля (суббота).

13.00. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (масс-старт).

17.50. Конькобежный спорт. Анастасия Семенова (масс-старт, начало полуфиналов, финал — 19.15).

Начало стартов — по московскому времени.

Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня 21 февраля и онлайн произвольной программы в женском фигурном катании.