Олимпиада 2026, 21 февраля — кто из россиян выступает сегодня: Коростелев (лыжи), Семенова (коньки)

В субботу, 21 февраля, на Олимпиаде-2026 стартуют два российских спортсмена — лыжник Савелий Коростелев и конькобежка Анастасия Семенова.
Расписание выступлений российских спортсменов на Олимпиаде-2026 21 февраля (суббота).
13.00. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (масс-старт).
17.50. Конькобежный спорт. Анастасия Семенова (масс-старт, начало полуфиналов, финал — 19.15).
Начало стартов — по московскому времени.
Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня 21 февраля и онлайн произвольной программы в женском фигурном катании.