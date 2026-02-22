Непряева, Фридрих и хоккеисты в финале: за кем следить на Олимпиаде 22 февраля

В этот день свой комплект наград разыграют мужские четверки в бобслее. И пока, после двух заездов, картина здесь очень разнообразная: лидируют немцы, на втором месте расположились представители Германии и замкнул тройку немецкий экипаж. Да, с точки зрения результатов здесь полнейшее доминирование этой сборной, однако, начиная со второй позиции, сразу несколько экипажей расположились плотно, так что побороться за медали в теории еще могут швейцарцы и итальянцы. Вопрос в другом — позволят ли немцы им это сделать. Особенно в ситуации, когда Йоханнес Лохнер может стать двукратным олимпийским чемпионом, а Франческо Фридрих — пятикратным.