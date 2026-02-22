Непряева, Фридрих и хоккеисты в финале: за кем следить на Олимпиаде 22 февраля

На Олимпийских играх в Италии наступает заключительный шестнадцатый медальный день, а это значит, что пришло время разыграть еще четыре комплекта наград. На старт выйдут представители лыжных гонок, бобслея, керлинга и, конечно же, хоккея. Среди лыжниц выступит наша соотечественница — Дарья Непряева, которой точно еще осталось что сказать на этой Олимпиаде. Ну, а вечером нас ждет красочная церемония закрытия в Вероне.
Поможет ли Непряевой шведская эпидемия?
Лыжницам предстоит преодолеть самую длинную дистанцию. Сильнейшие спортсменки выйдут бороться в масс-старте классическим стилем на 50 километров. Сказать, что это будет тяжелейшим испытанием, — значит не сказать ничего. За спиной у лучших лыжниц планеты пять непростых гонок, в которых практически каждая из них выходила и отдавала все силы. Теперь впереди марафон, который в рамках ОИ впервые будет проведен на такой дистанции для девушек.
Сборную России представит Дарья Непряева, для которой эти Игры складываются пока не лучшим образом. Самой высокой позицией, которую удалось занять нашей лыжнице, стало 17-е место в скиатлоне. В спринте Дарья не прошла квалификацию, а в разделке осталась за пределами топ-20. Марафон — отличный шанс для Непряевой продемонстрировать, на что она действительно способна, поэтому мы вправе ждать от нее улучшения позиций.
К тому же конкуренция в марафоне должна быть ниже, чем в остальных гонках, хотя бы по той причине, что главная сила сборной Швеции — Фрида Карлссон — приболела, значительно снизив свои шансы не просто на успешное выступление, а даже на выход на старт. Юнна Сундлинг фаворитом здесь тоже не котируется, так как в скиатлоне она отвалилась от группы лидеров именно на классической части.
Остаются Эбба Андерссон, которая провалила эстафету и находится не в лучшем психологическом состоянии, и Эмма Рибом, не показывавшая впечатляющих результатов в этом сезоне. Линн Сван руководство сборной Швеции решило отправить домой, о чем сразу же пожалело: узнав о простуде Фриды, они захотели вернуть победительницу спринта обратно. Но та, проделав половину пути и разозленная на тренерский штаб, решила отказаться от предложения.
Вся эта ситуация на руку сборной Норвегии, забравшей золото в эстафете у главных фаворитов. Высокие шансы на победу здесь, пожалуй, имеет Астрид Слинн, которая всегда блестяще выступает в гонках классическим стилем. Такой уверенности нет в Хейди Венг, так как в скиатлоне, несмотря на свой итоговый пьедестал, первую часть гонки классикой она провела далеко не лучшим образом. Остальные норвежки высоких результатов тоже не показали, поэтому главным претендентом на победу будет именно Слинн.
Что касается всего остального лыжного мира, то выделить кого-то в перспективе борьбы за подиум невероятно трудно. Джессика Диггинс классику не особо любит, кроме того, у нее перелом ребра. Тереза Штадлобер здесь не феерит, Катарина Хенниг тоже находится совсем далеко. В такой ситуации способна блеснуть швейцарская лыжница Надя Келин, которая остановилась в шаге от подиума в скиатлоне и заехала в призы в командном спринте.
Канадцы — фавориты, но в плей-офф США выглядели увереннее
До самого важного матча этой Олимпиады наконец-то добрались и в хоккее. В борьбе за золото здесь предстоит встретиться двум сильнейшим на данный момент сборным США и Канады. В нынешнем веке эти команды в финале Олимпийских игр встречаются не впервые: в 2002-м и 2010-м подобные матчи мы уже видели, и в обоих случаях победа была за канадцами.
О том, что именно «кленовые» являются фаворитами и в этот раз, до стадии плей-офф можно было заявить смело, однако уже в четвертьфинале хоккеисты из Канады выглядели тяжеловато: там им удалось одержать победу над сборной Чехии лишь в овертайме. Не по сценарию канадцев прошел и полуфинал, где им пришлось отыгрываться со счета 0:2. Победу они одержали благодаря голу Маккиннона в большинстве.
Американцы же разделались со шведами тоже в овертайме, однако полуфинал они провели в разы увереннее. Там сборная США сразу же взяла инициативу в свои руки, оформив гол на первых минутах. Дальше как бы словаки ни старались, противостоять такой игре хоккеистов из Америки у них не получилось. Итоговый счет 6:2 и очень уверенный выход в финал. Ждем Трампа на трибунах и его зажигательные посты в соцсетях.
За чем еще следить на Олимпиаде 22 февраля
В этот день свой комплект наград разыграют мужские четверки в бобслее. И пока, после двух заездов, картина здесь очень разнообразная: лидируют немцы, на втором месте расположились представители Германии и замкнул тройку немецкий экипаж. Да, с точки зрения результатов здесь полнейшее доминирование этой сборной, однако, начиная со второй позиции, сразу несколько экипажей расположились плотно, так что побороться за медали в теории еще могут швейцарцы и итальянцы. Вопрос в другом — позволят ли немцы им это сделать. Особенно в ситуации, когда Йоханнес Лохнер может стать двукратным олимпийским чемпионом, а Франческо Фридрих — пятикратным.
Также под занавес Игр состоится и финальный матч в керлинге у женщин, где встретятся сборные Швейцарии и Швеции. У последних одно золото уже есть: их пара стала сильнейшей в миксте, а вот представители Швейцарии отметились лишь бронзой у мужчин. Теперь у их женской команды есть шанс забрать медаль высшего достоинства себе в копилку, чем они точно постараются воспользоваться.
Павел Буров
Расписание соревнований Олимпиады-2026 на 22 февраля (время начала — московское)
12.00 Бобслей. Мужчины. Четверки. 3-й заезд.
12.00 Лыжные гонки. Женщины. Масс-старт, 50 км, классический стиль * (Наши: Дарья Непряева).
13.05 Керлинг. Женщины. Финал. Швеция — Швейцария *
14.15 Бобслей. Мужчины. Четверки. 4-й заезд *
16.10 Хоккей. Мужчины. Финал. США — Канада *
22.30 Церемония закрытия.
* Медальные розыгрыши.