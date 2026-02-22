Ричмонд
Результаты дня россиян на Олимпийских играх-2026 в Милане — итоги 21 февраля

Итоги дня 21 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине (Италия) для российских спортсменов.

Источник: Спорт-Экспресс

Итоги дня 21 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине (Италия) для российских спортсменов:

Савелий Коростелев — пятое место в лыжном марафоне Анастасия Семенова — не прошла в финал конькобежном масс-старте Аделия Петросян — приняла участие в показательных выступлениях фигуристов.

В пятницу, 21 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине (Италия) российские спортсмены выступили в лыжных гонках и конькобежном спорте, а также приняли участие в показательных выступлениях фигуристов.

В мужском марафоне лыжников (масс-старте на 50 км классическим стилем) россиянин Савелий Коростелев финишировал пятым. Коростелев держался в группе лидеров почти половину дистанции, долго шел четвертым и уступил одну позицию в конце гонки.

В конькобежном масс-старте россиянка Анастасия Семенова не смогла пробиться в финальный забег. Семенова стала девятой в своем полуфинале, до попадания в первую восьмерку не хватило пары баллов.

Фигуристка Аделия Петросян приняла участие в показательных выступлениях после завершения олимпийского турнира. Петросян представила номер под песни колумбийской певицы Шакиры.

История Клебо и 40-летний чемпион, уничтоженный Коростелев и номер Петросян. Главное на Олимпиаде 2026 21 февраля.

Всего к Олимпийским играм-2026 были допущены 13 россиян в статусе нейтральных спортсменов.

