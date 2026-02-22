Финляндии завоевала свою четвертую бронзу олимпийских турниров с участием игроков из НХЛ

Сборная Финляндии обыграла Словакию (6:1) в матче за третье место на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Финляндия завоевала свою четвертую бронзу на Олимпиадах с участием игроков лиги (также в 1998, 2010 и 2014 годах).
Финны взяли бронзу Олимпиады. В пятый раз за девять последних турниров.
При этом финская команда попадала в призеры в пяти из шести таких турниров (в 2002 году Финляндия проиграла Канаде в четвертьфинале).
