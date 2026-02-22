Олимпиада-2026 в Милане: результаты соревнований, медали и итоги 15-го дня

21 февраля на Олимпийских играх-2026 в Италии разыграли 9 комплектов наград.
Зимние Олимпийские игры-2026: результаты 21 февраля.
Биатлон.
Женщины, масс-старт.
1. Осеан Мишлон (Франция) — 37.18,1 (2 промаха).
2. Жюли Симон (Франция) — +6,6 (1 промах).
3. Тереза Воборникова (Чехия) — +7,4 (1 промах).
Бобслей.
2-й заезд.
1. Йоханнес Лохнер/Торстен Маргис/Йорн Венцель/Георг Фляйшхауэр (Германия) — 1.48,61 (53,91 + 54,70).
2. Франческо Фридрих/Маттиас Соммер/Александр Шуллер/Феликс Штрауб (Германия) — 1.49,04 (54,30 + 54,74).
3. Адам Аммур/Иссам Аммур/Джошуа Таше/Александр Шаллер (Германия) — 1.49,20 (54,51 + 54,69).
Женщины, двойка.
4-й заезд.
1. Лаура Нольте/Дебора Леви (Германия) — 3.48,46 (56,97 + 56,96 + 57,26 + 57,27).
2. Лиза Буквиц/Ниле Шутен (Германия) — 3.48,99 (57,05 + 57,06 + 57,43 + 57,45).
3. Кайлли Хамфрис/Джасмин Джонс (США) — 3.49,21 (56,92 + 57,24 + 57,57 + 57,48).
Женщины, матч за 3-е место.
Канада — США — 10:7.
Мужчины, финал.
Великобритания — Канада — 6:9.
Коньки.
Мужчины, масс-старт.
Финал.
1. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — 68.
2. Виктор-Халль Торуп (Дания) — 47.
3. Андреа Джованни (Италия) — 21.
Женщины, масс-старт.
Финал.
1. Марейке Груневуд (Нидерланды) — 60.
2. Ивана Блонден (Канада) — 40.
3. Миа Манганелло (США) — 20.
Лыжные гонки.
Мужчины, масс-старт.
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:06.44,8.
2. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — +8,9.
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +30,7.
…5. Савелий Коростелев (Россия) — +3.38,3.
Ски-альпинизм.
Микст, смешанная эстафета.
1. Симоне Деромедис (Италия).
2. Федерико Томасони (Италия).
3. Алекс Фива (Швейцария).
Фристайл.
Мужчины, ски-кросс.
Финал.
1. Симоне Деромедис (Италия).
2. Федерико Томасони (Италия).
3. Алекс Фива (Швейцария).
4. Сатоси Фуруно (Япония).
Микст, акробатика.
1. США — 325,35.
2. Швейцария — 296,91.
3. Китай — 279,68.
Хоккей.
Мужчины, матч за 3-е место.
Словакия — Финляндия — 1:6.
Лидером медального зачета является сборная Норвегии, у которой 18 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых наград. Второе место занимает США (11−12−9), на третьей строчке — Нидерланды (10−7−3).
