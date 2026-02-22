Ричмонд
Олимпиада-2026 в Милане: результаты соревнований, медали и итоги 15-го дня

21 февраля на Олимпийских играх-2026 в Италии разыграли 9 комплектов наград.

Источник: Спорт-Экспресс

Зимние Олимпийские игры-2026: результаты 21 февраля.

Биатлон.

Женщины, масс-старт.

1. Осеан Мишлон (Франция) — 37.18,1 (2 промаха).

2. Жюли Симон (Франция) — +6,6 (1 промах).

3. Тереза Воборникова (Чехия) — +7,4 (1 промах).

Бобслей.

2-й заезд.

1. Йоханнес Лохнер/Торстен Маргис/Йорн Венцель/Георг Фляйшхауэр (Германия) — 1.48,61 (53,91 + 54,70).

2. Франческо Фридрих/Маттиас Соммер/Александр Шуллер/Феликс Штрауб (Германия) — 1.49,04 (54,30 + 54,74).

3. Адам Аммур/Иссам Аммур/Джошуа Таше/Александр Шаллер (Германия) — 1.49,20 (54,51 + 54,69).

Женщины, двойка.

4-й заезд.

1. Лаура Нольте/Дебора Леви (Германия) — 3.48,46 (56,97 + 56,96 + 57,26 + 57,27).

2. Лиза Буквиц/Ниле Шутен (Германия) — 3.48,99 (57,05 + 57,06 + 57,43 + 57,45).

3. Кайлли Хамфрис/Джасмин Джонс (США) — 3.49,21 (56,92 + 57,24 + 57,57 + 57,48).

Женщины, матч за 3-е место.

Канада — США — 10:7.

Мужчины, финал.

Великобритания — Канада — 6:9.

Коньки.

Мужчины, масс-старт.

Финал.

1. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — 68.

2. Виктор-Халль Торуп (Дания) — 47.

3. Андреа Джованни (Италия) — 21.

Женщины, масс-старт.

Финал.

1. Марейке Груневуд (Нидерланды) — 60.

2. Ивана Блонден (Канада) — 40.

3. Миа Манганелло (США) — 20.

Лыжные гонки.

Мужчины, масс-старт.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:06.44,8.

2. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — +8,9.

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +30,7.

…5. Савелий Коростелев (Россия) — +3.38,3.

Ски-альпинизм.

Микст, смешанная эстафета.

1. Симоне Деромедис (Италия).

2. Федерико Томасони (Италия).

3. Алекс Фива (Швейцария).

Фристайл.

Мужчины, ски-кросс.

Финал.

1. Симоне Деромедис (Италия).

2. Федерико Томасони (Италия).

3. Алекс Фива (Швейцария).

4. Сатоси Фуруно (Япония).

Микст, акробатика.

1. США — 325,35.

2. Швейцария — 296,91.

3. Китай — 279,68.

Хоккей.

Мужчины, матч за 3-е место.

Словакия — Финляндия — 1:6.

Лидером медального зачета является сборная Норвегии, у которой 18 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых наград. Второе место занимает США (11−12−9), на третьей строчке — Нидерланды (10−7−3).

Актуальный медальный зачет Олимпиады-2026, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Италии.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня Олимпийских игр.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

