Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачет — таблица на 21 февраля

В субботу, 21 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Италии разыграли 9 комплектов наград.
Лидером медального зачета является сборная Норвегии, у которой 18 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых наград. Второе место занимает США (11−12−9), на третьей строчке — Нидерланды (10−7−3).
Медальный зачет Олимпиады-2026.
Золото.
Серебро.
Бронза.
Всего.
1.
Норвегия.
18.
11.
11.
40.
2.
США.
11.
12.
9.
32.
3.
Нидерланды.
10.
7.
3.
20.
4.
Италия.
10.
6.
14.
30.
5.
Франция.
8.
9.
6.
23.
6.
Германия.
7.
9.
8.
24.
7.
Швейцария.
6.
8.
6.
20.
8.
Швеция.
6.
6.
4.
16.
9.
Австрия.
5.
8.
5.
18.
10.
Япония.
5.
7.
12.
24.
11.
Канада.
5.
6.
9.
20.
12.
Китай.
4.
3.
6.
13.
13.
Корея.
3.
4.
3.
10.
14.
Австралия.
3.
2.
1.
6.
15.
Великобритания.
3.
1.
0.
4.
16.
Чехия.
2.
2.
1.
5.
17.
Словения.
2.
1.
1.
4.
18.
Испания.
1.
0.
2.
3.
19.
Бразилия.
1.
0.
0.
1.
20.
Казахстан.
1.
0.
0.
1.
21.
Польша.
0.
3.
1.
4.
22.
Новая Зеландия.
0.
2.
1.
3.
23.
Финляндия.
0.
1.
4.
5.
24.
Латвия.
0.
1.
1.
2.
25.
Грузия.
0.
1.
0.
1.
26.
Дания.
0.
1.
0.
1.
27.
Россия.
0.
1.
0.
1.
28.
Эстония.
0.
1.
0.
1.
29.
Болгария.
0.
0.
2.
2.
30.
Бельгия.
0.
0.
1.
1.
Актуальный медальный зачет Олимпиады-2026, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Италии.
«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня Олимпийских игр.
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.