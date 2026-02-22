Ричмонд
Россияне должны быть допущены на соревнования, заявила Петрова

Петрова: атлеты из РФ должны быть допущены на соревнования без ограничений.

Источник: Спорт РИА Новости

ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Спортсмены из России должны быть допущены на международные соревнования без каких-либо ограничений, заявила в интервью РИА Новости экс-рекордсменка в беге на марафонскую дистанцию Людмила Петрова.

«Конечно, спортсмены должны быть допущены, а как иначе? Они готовятся к соревнованиям, к рекордам, и вдруг им не разрешают выступать — как такое может быть?», — сказала Петрова.

Она допустила, что современный спорт трудно отделить от политики. Однако, по ее словам, очень многие спортсмены пострадали от этого.

Собеседница агентства выразила надежду на то, что с укреплением БРИКС более весомое значение в мире будут иметь и спортивные соревнования в рамках этой организации.

«Я думаю, Игры БРИКС смогут создать конкуренцию уже существующим соревнованиям. Они будут интересны, если туда потихоньку подтянется большинство стран. И я очень надеюсь, что эти страны смогут поменять мир к лучшему», — сказала спортсменка, добавив при этом, что Олимпийские игры останутся главным стартом.

Людмила Петрова — единственная россиянка, которая выиграла престижный Нью-Йоркский марафон в 2000 году. Она представляла Россию на Олимпийских играх 1996 и 2000 годов. Кроме того, легкоатлетка является экс-рекордсменкой мира в марафоне в категории старше 40 лет.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри ранее заявила, что МОК не планирует обсуждать вопрос снятия ограничений с российских спортсменов в ближайшем будущем.

Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил «Чемпионату», что если МОК до мая не станет обсуждать вопрос допуска россиян, российская сторона обратится в суд с требованием восстановить ОКР в правах. Третий день сессии МОК пройдет в воскресенье, 22 февраля.

