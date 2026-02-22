Ричмонд
Журова оценила участие россиян в церемонии закрытия Олимпиады

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова оценила участие россиян в церемонии закрытия Олимпиады. Ее слова приводит «Советский Спорт».

Источник: Getty Images

«Не сказала бы, что это событие унижает достоинство наших ребят. Но и не уверена, что нужно туда идти. Там не будет парада спортсменов. Концерт, веселье, все смешано. Нужно ли это ребятам? Не вижу такой необходимости», — сказала Журова.

Кроме того, Журова рассчитывала на то, что по ходу Олимпиады-2026 Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение вернуть российским спортсменам гимн и флаг. «А так получается, что на открытие не разрешили, а тут — приглашают», — добавила Журова.

Ранее стало известно, что российские спортсмены смогут посетить церемонию закрытия зимней Олимпиады. Она пройдет 22 февраля в Вероне, начало запланировано на 20:30 по московскому времени. На церемонию открытия Игр МОК российских спортсменов не допустил.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше