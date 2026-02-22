Названа стоимость билетов на церемонию закрытия зимних Игр в Италии

За несколько дней до события в продаже находились самая высокая категория билетов, которые можно было купить с рук за 3500 евро. Непосредственно перед церемонии в продажу поступили более дешевые билеты на боковые места по обеим сторонам от сцены — они стоят от 950 евро, с налогам один билет обойдется в 978,50 евро на человека. На официальном портале Игр церемония закрытия Олимпиаде отмечается плашкой о высоком спросе. Ведущая на нее страница говорит о «последних билетах», но при желании обладатели достаточного количества денег могут попасть на трибуны веронской Арены всей семьей. Четыре билета средней категории B обойдутся в 7416 евро, а самые дешевые места — в общей сложности в 3914 евро. Согласно информации организаторов, трибуны античного амфитеатра на закрытии Олимпиады смогут вместить около 12 тысяч зрителей.